RNA herstel van uitgestorwe Tasmaniese tier, bevorder pogings in navorsing oor uitsterwing

Wetenskaplikes het RNA herwin van 'n Tasmaanse tier, ook bekend as die thylacine, wat sedert 1891 by 'n museum in Stockholm gestoor word. Terwyl DNS-onttrekking van antieke diere en plante al voorheen gedoen is, is dit die eerste keer dat RNA suksesvol is herstel van 'n uitgestorwe spesie. RNA, soos DNA, is 'n biomolekulêre molekule wat in alle lewende selle teenwoordig is en is verantwoordelik vir die dra van genetiese inligting en die sintetisering van proteïene. Die vermoë om ou RNA te onttrek, volgorde en analiseer kan moontlik help met die herskepping van uitgestorwe spesies en help om vorige virale pandemies te verstaan.

Die Tasmaanse tier was 'n top-roofdier wat eens op die Australiese vasteland en aangrensende eilande rondgedwaal het. Die aankoms van mense in Australië het die ondergang van die spesie meegebring, en Europese koloniseerders in die 18de eeu het verder tot hul uitsterwing bygedra. Die studie van die Tasmaniese tier se afsterwe word beskou as een van die mees goed gedokumenteerde gevalle van mensgedrewe uitwissing.

Die herwonne RNA bied insig in die biologie en metaboliese regulering van die Tasmaniese tier voor sy uitsterwing. Om die geenkomplemente en geenaktiwiteit van uitgestorwe spesies te verstaan, is noodsaaklik om hulle te herskep. Alhoewel die moontlikheid om uitgestorwe spesies weer op te wek deur gebruik te maak van geenredigering op lewende familielede steeds skepties is, word verdere navorsing oor die biologie van hierdie uitgestorwe diere aangemoedig.

Die herwinning van RNA uit die Tasmaanse tier se bly wetenskaplikes verbaas, aangesien RNA oor die algemeen as minder stabiel as DNA beskou word en vermoedelik 'n kort lewensduur het. Die uitgedroogde toestand van die oorblyfsels by die Sweedse Natuurhistoriese Museum, met die vel, spiere en bene behoue, het waarskynlik bygedra tot die behoud van RNA.

Hierdie navorsing open nuwe moontlikhede op die gebied van de-uitwissing en werp lig op die biologie van uitgestorwe spesies. Alhoewel die herskepping van 'n uitgestorwe spesie 'n komplekse taak bly, is dit noodsaaklik om hul genetiese samestelling en biologiese prosesse te verstaan ​​in bewaringspogings en om uit vorige uitwissings te leer.

Bronne:

– “RNA herwin van uitgestorwe Tasmaniese tier” – Reuters

– “Wat is RNA?” – Nasionale Menslike Genoom Navorsingsinstituut

– “Wat is DNA?” – Nasionale Menslike Genoom Navorsingsinstituut