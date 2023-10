'n Nuwe perspektief op die sonsverduistering: insigte uit radiowaarnemings

Terwyl die meeste Kaliforniërs die gedeeltelike sonsverduistering op 14 Oktober geniet het, het navorsers by die Owens Valley Radio Observatory (OVRO) 'n ander benadering gevolg. Deur hul opgegradeerde Long Wavelength Array (OVRO-LWA) te gebruik, het hulle 'n unieke "radio-verduistering"-beeld vasgelê wat lig werp op die son se korona en sy gepaardgaande verskynsels.

Tradisioneel word sonsverduisterings deur sigbare lig waargeneem, maar OVRO-LWA het radiogolflengtes tussen 20 en 88 megahertz (MHz) gemeet om 'n beeld van die verduistering in 'n ander elektromagnetiese spektrum te skep. Die gevolglike beeld, wat in die video hieronder gesien kan word, wys die maan se ligging soos voorgestel deur stippellyne en die sigbare son se ledemaat met soliede lyne. Die video vang ook vervormings vas wat deur die son se ionosfeer veroorsaak word, wat 'n rimpeleffek skep soortgelyk aan om die son deur 'n kabbelende wateroppervlak te kyk.

Die radiogolwe wat verby die son se rand in die beeld strek, word deur sy korona uitgestraal, wat 'n treffende "ring van vuur"-effek produseer selfs buite die pad van die volle ringvormige verduistering. Hierdie unieke perspektief bied aan wetenskaplikes die geleentheid om die son se verlengde korona met ongekende resolusie by radiogolflengtes te bestudeer.

Bin Chen, 'n sonastrofisikus en medeprofessor by die New Jersey Institute of Technology (NJIT), wat mede-leiers is van OVRO-LWA se navorsing oor die son, het die belangrikheid van hierdie waarneming beklemtoon. Deur die maan se ledemaat as 'n bewegende "mesrand" te gebruik, kan die effektiewe hoekresolusie van die son se korona aansienlik verbeter word.

OVRO-LWA se opgradering, ondersteun deur die Nasionale Wetenskapstigting, het die teleskoop in staat gestel om die lug vinniger te ondersoek as enige ander radioteleskoop wat teen frekwensies onder 100 MHz werk. Hierdie kragtige instrument maak voorsiening vir deurlopende monitering van die lug, wat waardevolle insigte verskaf in verskeie astronomiese verskynsels, insluitend koronale massa-uitwerpings van nabygeleë sterre, eksoplaneetmagnetisme en die vroeë heelal.

Met sy vermoë om radiobeelde van die sonsverduistering vas te vang, bied OVRO-LWA 'n vars en waardevolle perspektief op ons naaste ster, wat nuwe weë oopmaak vir wetenskaplike verkenning en begrip.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is die Long Wavelength Array (LWA)?

Die Long Wavelength Array (LWA) is 'n radioteleskoop wat ontwerp is om hemelse voorwerpe op lang golflengtes, wat wissel van tien tot honderde meters, waar te neem en te bestudeer. Dit is in staat om radiogolwe wat deur verskeie astronomiese bronne uitgestraal word vas te vang, wat unieke insigte in die heelal bied.

Wat is die korona van die son?

Die korona is die buitenste gebied van die son se atmosfeer wat miljoene kilometers die ruimte in strek. Dit is saamgestel uit uiters warm geïoniseerde gasse wat tydens 'n sonsverduistering sigbaar word as 'n dowwe, pêrelwit gloed wat die verdonkerde skyf van die son omring.

Waarom is radiowaarnemings van verduisterings belangrik?

Radiowaarnemings van verduisterings bied wetenskaplikes 'n ander perspektief op die son se korona en gepaardgaande verskynsels. Deur die uitstraling van radiogolwe vanaf die korona te bestudeer, kan navorsers insigte kry in sy dinamika, magnetiese velde en ander eienskappe wat nie maklik deur tradisionele sigbare ligwaarnemings waarneembaar is nie. Hierdie unieke perspektiewe verbeter ons begrip van die son en die impak daarvan op die sonnestelsel.