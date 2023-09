Wetenskaplikes kweek suksesvol menslike orgaan in vark

Wetenskaplikes het 'n groot mylpaal in mediese navorsing bereik deur 'n menslike orgaan in 'n ander dier suksesvol te laat groei. In 'n baanbrekende studie wat in die joernaal Cell Stem Cell gepubliseer is, het navorsers menslike stamselle in geneties gemodifiseerde varkembrio's ingevoeg. Toe hierdie embrio's in surrogaatvarkmoeders ingeplant is, het hulle binne ongeveer 28 dae vroeë stadium menslike niere ontwikkel.

Vorige pogings om menslike organe by varke te kweek was onsuksesvol, wat hierdie prestasie 'n belangrike vooruitgang in die veld gemaak het. Die navorsers hoop dat hierdie tegnologie eendag kan help om die tekort aan menslike organe wat nodig is vir oorplanting aan te spreek.

Die niere is lewensbelangrike organe wat verantwoordelik is vir die filtrasie van die bloed en die verwydering van afval en oortollige water uit die liggaam. Hulle word algemeen oorgeplant, maar die vraag na niere oorskry die aanbod verreweg. Byvoorbeeld, in 2020 was ongeveer 100,000 23,000 mense in die VSA op die waglys vir 'n nieroorplanting, maar net XNUMX XNUMX het een ontvang.

Een potensiële oplossing vir die orgaantekort is om geïnduseerde pluripotente stamselle (iPSC's), wat tot enige tipe sel kan ontwikkel, in die embrio's van ander soogdiere te integreer. Varke is 'n besonder belowende keuse vir hierdie proses omdat hul organe soortgelyk is aan mense s'n en hul embrioniese ontwikkeling vergelykbaar is. Moeilikhede ontstaan ​​egter omdat varkselle in die embrio geneig is om menslike selle uit te kompeteer en verskillende voedings- en chemiese vereistes het.

In hierdie studie het die navorsers hierdie uitdagings oorkom deur CRISPR-tegnologie te gebruik om spesifieke gene wat verantwoordelik is vir nierontwikkeling in varkembrio's te deaktiveer. Dit het menslike iPSC's toegelaat om die leemte in nierontwikkeling te vul. Die span het ook die menslike iPSC's gemanipuleer om by die ontwikkelingstadium van varkselle te pas, wat integrasie verbeter het.

Die navorsers het 1,820 13 van hierdie gemengde embrio's in 50 surrogaatvarkmoeders ingeplant en die swangerskappe sowat 'n maand later beëindig om die embrio's te onttrek. Vyf van hierdie embrio's het vroeë stadium niere bevat wat bestaan ​​uit 60% tot XNUMX% menslike selle, wat struktureel normaal was vir hierdie stadium van ontwikkeling. Wat belangrik is, is dat die menslike selle hoofsaaklik in die niere teenwoordig was en nie in ander weefsels verskyn het wat etiese kommer kon wek nie.

Alhoewel hierdie tegnologie nog lank nie vir menslike orgaanoorplanting gebruik word nie, maak dit nuwe moontlikhede oop om menslike orgaanontwikkeling en ontwikkelingsiektes te bestudeer. Benewens die aanspreek van die kwessie van immuunverwerping en die verbetering van doeltreffendheid, is verdere navorsing nodig om hierdie tegnologie te bevorder.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie baanbrekende studie 'n belangrike stap vorentoe, wat hoop bied vir toekomstige vordering in orgaanoorplanting en ons begrip van menslike orgaanontwikkeling.

