Nuwe Era van Menslike Ruimtevlug: Rekordgetal US-gebaseerde lanserings wat in 2024 verwag word

Die landskap van menslike ruimtevlug is op die punt om 'n beduidende verskuiwing te beleef, met 2024 wat gereed is om 'n baanbrekende jaar te wees vir VS-gebaseerde orbitale lanserings. Altesaam sewe missies, wat geskeduleer is om vanaf die Kennedy Space Centre en Cape Canaveral Space Force Station op te styg, gaan 26 ruimtevaarders in 'n wentelbaan stuur. Dit is die hoogste aantal bemande lanserings vanaf die Ruimtekus sedert 2009 toe daar vyf ruimtependeltuiglanserings met 35 ruimtevaarders aan boord was. Verder, as alles verloop soos beplan, sal 2024 die meeste bemande lanserings sien sedert 1997, wat agt ruimtetuigsendings gehad het.

SpaceX het sedert die voltooiing van die ruimtependeltuig ’n deurslaggewende rol gespeel in die herlewing van die VSA-gebaseerde menslike ruimtevlug. Die maatskappy se suksesvolle opheffing van die Crew Dragon Endeavour in Mei 2020, wat NASA-ruimtevaarders na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) vervoer het, het die weg gebaan vir 'n nuwe era van kommersiële ruimtevlug. Sedertdien is SpaceX die enigste US-gebaseerde lanseerder van mense, wat 'n kombinasie van missies onder NASA se Commercial Crew Program en private ondernemings na die ISS en wentelvlugte onderneem.

Terwyl ons vorentoe kyk na 2024, is daar selfs meer opwindende vooruitsigte op die horison. SpaceX beplan 'n rekordbrekende vyf missies, insluitend die Axiom Space 3-sending, wat 'n kort besoek aan ISS sal behels. Die Crew-8-sending sal vier vervangende bemanningslede na die ruimtestasie stuur vir 'n verblyf van ses maande. Boonop is daar verwagtinge vir die eerste bemanningsvlug van NASA se Artemis-program, met die Orion-ruimtetuig, sowel as die langverwagte bemande toetsvlug van Boeing se CST-100 Starliner.

Hierdie ontwikkelings dui op 'n kritieke keerpunt in ruimteverkenning, aangesien meer spelers die veld betree. Benewens Rusland en China se voortgesette bemanningsmissies, maak private maatskappye soos Virgin Galactic en Blue Origin ook vordering in suborbitale vlug. Hierdie uitbreiding van geleenthede vir toegang tot ruimte sal nie net gevestigde supermoondhede bevoordeel nie, maar ook globale samewerking vergemaklik, aangesien regerings poog om hul eie ruimtevaarderprogramme te bevorder.

Terwyl ons gretig die toekoms van menslike ruimtevlugte verwag, toon die rekordgetal US-gebaseerde lanserings in 2024 die ongelooflike vordering wat ons gemaak het en dui op 'n nuwe era van ruimteverkenning en ontdekking.

Kwelvrae (FAQs)

1. Hoeveel US-gebaseerde baanlanserings word in 2024 verwag?

Sewe missies word in 2024 vanaf die Kennedy Space Centre en Cape Canaveral Space Force Station beplan, wat 26 ruimtevaarders in 'n wentelbaan sal stuur.

2. Hoe vergelyk dit met vorige jare?

Die beplande lanserings in 2024 sal die hoogste aantal bemande lanserings vanaf die Ruimtekus sedert 2009 wees. Dit sal ook die meeste bemande lanserings sedert 1997 wees.

3. Watter maatskappy is die primêre VSA-gebaseerde lanseerder van mense?

SpaceX is sedert Mei 2020 die belangrikste Amerikaanse lanseerder van mense, ná die aftrede van die ruimtependeltuigprogram.

4. Watter ander ontwikkelings kan ons in 2024 verwag?

Benewens SpaceX se missies, kan 2024 die eerste bemanningsvlug van NASA se Artemis-program en Boeing se CST-100 Starliner sien. Hierdie mylpale dui op uiteenlopende geleenthede vir ruimteverkenning en samewerking.

5. Hoe sal hierdie vooruitgang die toekoms van menslike ruimtevlug beïnvloed?

Die verhoogde aantal lanserings en die betrokkenheid van verskeie spelers in die veld dui op 'n nuwe era van ruimteverkenning, wat meer nasies en organisasies in staat stel om buite die Aarde se grense te waag en by te dra tot ons begrip van die heelal.