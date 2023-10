Die verwoestende impak van brande op die Pantanal in 2020

Die Pantanal, wat erken word as die grootste tropiese varswater-vleiland en 'n kritieke biodiversiteit-brandpunt, het in 2020 ernstige brande ervaar. Die brande het ongeveer 30% van die Brasiliaanse gedeelte van die bioom vernietig, gelykstaande aan 'n oppervlakte van 44,998 14,307 vierkante kilometer. Dit oortref vorige skattings, wat gewissel het van 36,017 XNUMX km² tot XNUMX XNUMX km².

Navorsers by die National Space Research Institute (INPE) in Brasilië het satellietbeelde van die Europese Ruimte-agentskap se SENTINEL-2-satelliet gebruik om die omvang van die gebrande gebiede akkuraat te skat. Hierdie benadering het 'n merkwaardige 96% akkuraatheid behaal, wat ander satelliet-gebaseerde modelle vir die Pantanal ver oortref het. Die bevindinge van die studie sal help met die verbetering van ramings van spoorgasse en aërosole wat verband hou met biomassaverbranding.

Dit is van kardinale belang om die impak van brand op ekosisteme en biodiversiteit in klimaatsensitiewe streke soos die Pantanal te evalueer, veral met inagneming van die potensiële verergering van droogte wat vanjaar se El Niño meegebring het. Die noordelike gedeelte van die Pantanal en aangrensende gebiede in die Bo-Paraguay-kom kan droër en meer vatbaar vir brand word.

Die studie beklemtoon die sterk punte van die satellietbeelde wat deur die Multispektrale Instrument (MSI) aan boord van SENTINEL-2 verskaf word, insluitend sy superieure ruimtelike resolusie van 20 meter, wat gedetailleerde inligting oor gebrande areas bied, en 'n tydelike resolusie van 5 dae.

Die 2020 Pantanal-brandkrisis is hoofsaaklik deur uiterste droogte veroorsaak, en begrip van die impak van hierdie weergebeure op die bioom en sy biodiversiteit is noodsaaklik vir brandbestuur- en versagtingsprogramme. Hierdie inligting kan omgewingsagentskappe en brandbestryders help om prioriteitsareas en aksies te bepaal om brande te bestry of te beheer.

Die gevolge van die brande in die Pantanal was beduidend. Die streek ervaar tipies hoë watervlakke in die reënseisoen, maar 'n langdurige droogte in 2019 gevolg deur verslegtende toestande in 2020 het gelei tot 'n vermindering van 34% in wateroppervlakte vergeleke met die gemiddelde. Die totale verbrande area was 200% groter as die langtermyn-gemiddelde, met 35% wat vir die eerste keer in die opgetekende geskiedenis verbrand is.

Die ekologiese impak van die brande was verwoestend, veral vir die jaguar-bevolking, die grootste katspesie in die Amerikas. Die brande het 45% van die beraamde jaguar-bevolking vernietig, wat 79% van hul tuisgebied en 54% van beskermde gebiede geraak het. Daar word beraam dat ongeveer 16 miljoen klein diere en 944,000 XNUMX groter diere in die veldbrande omgekom het.

Die ekonomiese koste van die herstel van die geaffekteerde gebiede word op USD 123 miljoen geraam. Daarbenewens was daar 'n toename in die aantal hospitalisasies vir asemhalingsprobleme in die state Mato Grosso en Mato Grosso do Sul, wat die skadelike uitwerking van die brande op menslike gesondheid verder beklemtoon.

Die studie beklemtoon die behoefte aan voortdurende pogings om data-akkuraatheid te verbeter en meer akkurate skattings te genereer, wat vir beter brandbestuur en omgewingsbewaring in die Pantanal en ander kwesbare streke moontlik maak.