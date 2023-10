Verbetering van luminessensiedoeltreffendheid en termiese stabiliteit van NIR-emitterende fosfors

Naby-infrarooi (NIR)-emitterende fosfor-omgeskakelde ligdiodes (PC-LED's) het aandag gekry in opkomende tegnologievelde soos nagsig en bio-beelding. Die ontwikkeling van hierdie rekenaar-LED's het egter uitdagings in die gesig gestaar as gevolg van die gebrek aan hoëprestasie NIR-emitterende fosformateriale wat deur blou lig opgewek kan word. Een van die belowende tipes materiaal om hierdie uitdagings aan te spreek, is A3B2C3O12-getipe granate, wat verstelbare strukture en 'n kompakte gekoördineerde omgewing bied.

In 'n onlangse studie gepubliseer in Light: Science & Applications, het wetenskaplikes van die Changchun Institute of Applied Chemistry en China University of Geosciences 'n strategie gerapporteer om gelyktydig die luminescentie-doeltreffendheid en termiese stabiliteit van NIR-emitterende Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12 te verbeter: Cr granaatfosfore. Die navorsers het dit bereik deur 'n chemiese eenheid-ko-substitusie-tegniek te gebruik, wat slegs 'n effense verskuiwing in die emissie-golflengte tot gevolg gehad het.

Die studie het bevind dat die doeltreffendheid en termiese stabiliteit van Cr3+-gedoteerde granaatfosfore afhang van faktore soos die teenwoordigheid van Cr4+-ione, wat NIR-lig absorbeer, en die strukturele rigiditeit. Deur [Zn2+–Zr4+] vir [Y3+–Y3+] te vervang, het die navorsers die teenwoordigheid van Cr4+-ione tot die minimum beperk en die voordelige emissiesentrums van Cr3+ bevorder, wat gelei het tot hoër luminesensiedoeltreffendheid.

Daarbenewens het die bekendstelling van die [Zn2+–Zr4+] eenheid die styfheid van die kristalstruktuur verbeter, wat gelei het tot uitstekende termiese stabiliteit. Die ontwikkelde NIR-emitterende fosfors het potensiële toepassings getoon in inligtingkodering, bio-weefselbeelding en nagvisie.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die optimalisering van luminesensie-eienskappe vir Cr3+-gedoteerde granaatfosfore. Die bevindinge kan die weg baan vir verdere verkenning en ontwikkeling van hoëprestasie NIR-emitterende fosformateriale.

Verwysing:

Dongjie Liu et al, Valence-omskakeling en terreinrekonstruksie in naby-infrarooi-emitterende chroom-geaktiveerde granaat vir gelyktydige verbetering van kwantumdoeltreffendheid en termiese stabiliteit, Light: Science & Applications (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01283-3

Bron:

Chinese Akademie van Wetenskappe