Wetenskaplikes ontwikkel ultrabreëbandfotodetektor met gedraaide dubbellaaggrafeen

Navorsers by ICFO en hul medewerkers het 'n nuwe ultra-breëband fotodetektor ontwikkel wat gedraaide dubbellaaggrafeen (TDBG) gebruik. Hierdie nuwe toestel is in staat om lig doeltreffend oor 'n wye spektrale reeks op te spoor, van ver-terahertz tot naby-infrarooi golflengtes. Die fotodetektor skakel die behoefte aan eksterne elektriese velde uit en bied skaalbaarheid vir industriële toepassings.

Tradisionele fotogeleier skikkings gebaseer op kwik kadmium telluried elemente word tans gebruik vir hiperspektrale beelding, maar hulle is nie doeltreffend oor die hele spektrum nie en is nie in staat om terahertz golflengtes op te spoor nie. Daarteenoor het TDBG die potensiaal om hierdie beperkings te oorkom en die werkverrigting en doeltreffendheid van ligopsporing te verbeter.

Die navorsers het TDBG-toestelle vervaardig deur twee dubbellaag grafeenstapels met 'n groot hoek te draai. Hierdie toestelle skep hul eie intrinsieke elektriese veld sonder die behoefte aan bykomende elektrodes, wat hulle skaalbaar maak vir massaproduksie. Die span het daarna uitgebreide eksperimente uitgevoer om die fotorespons en fotogeleidingsvermoë van TDBG te bestudeer.

Die resultate het getoon dat die TDBG ultra-breëband fotodetektor goeie kwantumdoeltreffendheid het, verbeterde fotogeleidingsvermoë deur tussenlaagsifting en skaalbaarheid sonder die behoefte aan eksterne hekke. Hierdie deurbraak maak moontlikhede oop vir 'n wye reeks toepassings, insluitend outonome bestuur, omgewingsmonitering, gesondheidsorg, ruimteverkenning, landbou en voedselverwerking.

Hierdie navorsing beklemtoon die potensiaal van gedraaide dubbellaag-grafeen as 'n hoogs doeltreffende en veelsydige materiaal vir fotodeteksie.

