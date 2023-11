Die verbetering van natuurlike koolstofsekwestrasie: die rol van luggehalte

’n Nuwe studie wat deur ’n navorsingspan onder leiding van Carnegie Institution for Science gedoen is, het lig gewerp op hoe lugbesoedeling die vermoë van plante beïnvloed om deur fotosintese koolstofdioksied uit die atmosfeer te verwyder. Die bevindinge, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, beklemtoon die beduidende impak van deeltjiebesoedeling op ekosisteemproduktiwiteit en beklemtoon die potensiële voordele van verbeterde luggehalte.

Plante speel 'n deurslaggewende rol in die versagting van klimaatsverandering deur fotosintese. Deur sonlig in chemiese energie om te skakel, absorbeer hulle koolstofdioksied uit die lug en stoor dit as biologiese materiaal. Aërosoldeeltjies, wat deur menslike aktiwiteite soos pendel en die verbranding van fossielbrandstowwe geproduseer word, kan egter hierdie noodsaaklike proses verminder. Hierdie deeltjies dra nie net by tot swak luggehalte en menslike gesondheidskwessies nie, maar strooi of absorbeer ook sonlig, soortgelyk aan om in die skaduwee te wees, wat plantgroei belemmer.

Met behulp van satellietmetings het die navorsers 'n korrelasie tussen fotosintetiese aktiwiteit en aërosolbesoedeling waargeneem. Hulle het ontdek dat plante oor naweke en tydens COVID-19-inperkings meer koolstof opvang wanneer nywerheidsproduksie verminder en pendel beperk word. Dit dui daarop dat die vermindering van deeltjiebesoedeling deur die week moontlik natuurlike koolstofsekwestrasie deur plante kan verbeter.

Deur naweekvlakke van fotosintetiese aktiwiteit te handhaaf, word beraam dat tussen 40 en 60 megaton koolstofdioksied elke jaar uit die atmosfeer verwyder kan word. Boonop kan hierdie vermindering in besoedeling landbouproduktiwiteit verhoog sonder dat bykomende grond nodig is. Hierdie bevindings het beduidende beleidsimplikasies vir regerings wat daarop gemik is om koolstofbesoedeling te verminder en klimaatsdoelwitte te bereik.

Die studie se insigte in die weeklikse siklus van fotosintetiese aktiwiteit en die verband daarvan met aërosolbesoedeling bied 'n vars perspektief op die belangrikheid van luggehalte in die verbetering van natuurlike koolstofsekwestrasie. Die verbetering van luggehalte bevoordeel nie net menslike gesondheid nie, maar dra ook by tot die stryd teen klimaatsverandering. Hierdie navorsing onderstreep die behoefte aan volgehoue ​​pogings om deeltjiebesoedeling te bekamp en volhoubare praktyke te prioritiseer om die potensiaal van plante om koolstofvrystellings te versag, te maksimeer.

vrae

1. Wat is fotosintese?

Fotosintese is die proses waardeur plante sonlig in chemiese energie omskakel. Hulle absorbeer koolstofdioksied uit die lug en gebruik dit om koolhidrate en vette te produseer, terwyl hulle suurstof as 'n neweproduk vrystel.

2. Hoe beïnvloed lugbesoedeling fotosintese?

Lugbesoedeling, veral deeltjiebesoedeling wat deur aërosoldeeltjies veroorsaak word, kan fotosintese belemmer. Hierdie deeltjies kan luggehalte verminder, plantgesondheid negatief beïnvloed en hul vermoë om sonlig te absorbeer en fotosintese doeltreffend uit te voer, verminder.

3. Wat is die implikasies van verbeterde luggehalte op koolstofsekwestrasie?

Verbeterde luggehalte kan lei tot verhoogde koolstofsekwestrasie deur plante. Deur deeltjiebesoedeling dwarsdeur die week te verminder, soortgelyk aan vlakke wat oor naweke waargeneem word, word beraam dat tussen 40 en 60 megaton koolstofdioksied jaarliks ​​uit die atmosfeer verwyder kan word, wat help om klimaatsverandering te bekamp.

4. Hoe dra hierdie navorsing by tot landbouvolhoubaarheid?

Om die impak van aërosolbesoedeling op fotosintese te verstaan, bied waardevolle insigte vir landbouvolhoubaarheid. Deur verbeterde luggehalte te prioritiseer, kan landbouproduktiwiteit verhoog word sonder dat bykomende grond nodig is, in ooreenstemming met pogings om die koolstofvoetspoor te verminder en netto-nul-emissies in die landbou te bereik.