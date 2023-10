Cat Purring: Die Autopilot-meganisme verduidelik

Navorsers het die geheim agter 'n kat se spin ontdek. Dit blyk dat die kenmerkende klank geproduseer word deur squishy pads in `n kat se stembande, bekend as "purring pads." Hierdie kussings verhoog die digtheid van die vokale voue, wat veroorsaak dat hulle stadiger vibreer, wat lei tot die lae dreuning wat vreugde vir kateienaars bring.

Voorheen was wetenskaplikes verbaas oor hoe katte, ten spyte van korter stembande, daarin geslaag het om lae-frekwensie-klanke te produseer wat tipies deur groter diere gemaak word. Die navorsing wat deur 'n internasionale span onder leiding van die stemwetenskaplike Christian Herbst gedoen is, dui egter daarop dat spinning 'n passiewe aërodinamiese gedrag kan wees wat outomaties voortgaan nadat die brein 'n aanvangsein gestuur het, wat die oortuiging uitdaag dat aktiewe spiersametrekkings spinning veroorsaak.

Die vokale vou-vibrasies wat met spinning geassosieer word, behels 'n spesiale vokale modus met 'n lang geslote kwosiënt, soortgelyk aan die "vokale braai"-register by mense. Stembraai word gekenmerk deur 'n lae, rasperige klank wat geproduseer word deur die stembande teen 'n baie lae frekwensie te vibreer. Die spinblokkies by katte funksioneer soortgelyk om hulle toe te laat om ondanks hul korter stembande te spin.

Kollageen- en elastienvesels binne die bindweefsel van die stembande demp die hoë frekwensies van katgeluide, net soos by brullende katte. Hierdie strukture, wat tot 4 millimeter in deursnee kan meet, is voorheen in huiskatte ontdek, maar is nie met betrekking tot spinning bestudeer nie.

In 'n eksperiment het die navorsers die laringe van afgestorwe huiskatte verwyder en die stembande saamgedruk terwyl hulle warm, bevochtigde lug daardeur laat beweeg. Verbasend genoeg het al agt laringe 'n spingeluid voortgebring sonder enige spiersametrekkings of neurale insette, wat bewys dat spiersametrekking nie noodsaaklik is vir spinning nie.

Alhoewel die presiese rede waarom katte spin steeds 'n raaisel bly, dui sommige teorieë daarop dat spinning tevredenheid aandui en interaksie met mense aanmoedig. Navorsing dui ook daarop dat spinning genesende eienskappe kan hê.

Die nuutgevonde begrip van spin kan lei tot nuwe insigte oor die rol van spin in 'n kat se gesondheid en welstand. Dit kan ook die weg baan vir die ontwikkeling van tegnologieë wat die spinnende klank naboots, soos kalmerende toestelle vir katte of nuwe behandelings vir pyn en angs by beide katte en mense.

Bron: Current Biology