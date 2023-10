Die O2-makrotoestel: 'n belowende oplossing vir tipe 1-diabetes

Tipe 1-diabetes is 'n groot uitdaging in die mediese veld, aangesien tradisionele behandelings dikwels nie die normale insulienfunksie ten volle kan herstel nie. Die idee om insulienproduserende selle in pasiënte oor te plant om hierdie probleem op te los, klink in teorie eenvoudig, maar dit word bemoeilik deur die liggaam se immuunstelsel, wat geneig is om hierdie oorgeplante selle aan te val en te vernietig. 'n Potensiële oplossing kan egter in die O2-Macrodevice lê, 'n inplantbare insulienproduserende bioreaktor wat deur MIT se Departement Chemiese Ingenieurswese ontwikkel is.

Hierdie toestel omhul eiland-selle, verantwoordelik vir insulienproduksie, binne 'n semipermeabele membraan. Dit laat die insulien toe om in die bloedstroom te diffundeer, terwyl dit ook glukose, wat insulienproduksie reguleer, in staat stel om die eilandjieselle binne te dring. 'n Beperking van hierdie inkapselingsmetode is egter die gebrek aan suurstoftoevoer na die eilandjieselle binne die kapsule, wat deurslaggewend is vir hul lewensvatbaarheid.

Om hierdie probleem aan te pak, gebruik die O2-Macrodevice elektrolise. Dit gebruik 'n klein stroombaan wat suurstof direk vanaf die pasiënt se eie interstisiële water genereer. Deur 'n stroom oor 'n proton-uitruilmembraan toe te pas, breek die toestel watermolekules af in molekulêre suurstof, wat aan die eilandjieselle voorsien word. Intussen versprei die waterstof wat tydens hierdie proses geproduseer word, skadeloos.

Voorlopige studies op diabetiese muise het belowende resultate getoon. Muise wat met die O2-Macrodevice ingeplant is, het gekontroleerde bloedglukosevlakke suksesvol gehandhaaf, terwyl diegene wat 'n inplanting met die gestremde suurstofgenererende sel ontvang het na slegs twee weke hiperglikemie ervaar het. Dit dui daarop dat die toestel die kwessie van suurstofvoorsiening effektief aanspreek, wat die lewensvatbaarheid van die ingeplante eilandjieselle verbeter.

Verder het die navorsingspan agter die O2-Macrodevice ook massaproduksiemetodes oorweeg en maniere ondersoek om die selkamer te vervaardig wat benodig word vir die inplanting. Deur fotolitografie op standaard 150 mm silikonwafels te gebruik, baan hulle die weg vir potensiële kommersiële produksie van hierdie tegnologie.

Alhoewel skeptisisme verstaanbaar is weens vorige teleurstellings in die ontwikkeling van kunsmatige pankreasbehandelings, bied die O2-Macrodevice 'n vars benadering wat belowende uitkomste kan lewer. Deur diabetes as 'n ingenieursuitdaging te behandel, kan gesondheidswerkers innoverende oplossings vir die bestuur en moontlik genees van hierdie chroniese toestand ontdek.

