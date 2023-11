Die skoonheid van stedelike ligte uit die ruimte

Terwyl hy hoog bo die aarde aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) gesweef het, het die ruimtevaarder Jasmin Moghbeli hom verwonder aan die asemrowende stadsligte van die noordoostelike Verenigde State. Van haar uitkykpunt 262 myl bo Maine, het sy pragtige beelde van groot stedelike gebiede, insluitend Long Island, New York, vasgelê; Philadelphia, Pennsilvanië; en Washington, DC

Die foto vang 'n betowerende gesig vas: die uitgestrekte verligte netwerk van menslike beskawing gesien vanuit die ruimte. Dit dien as 'n herinnering aan die ongelooflike vooruitgang wat die mensdom gemaak het en die skoonheid en onderlinge verbondenheid van ons wêreld.

Die ISS, wat elke 90 minute om die planeet wentel, ervaar 'n merkwaardige 16 wentelbane van die aarde in 'n 24-uur periode. Dit beteken dat die ruimtevaarders aan boord 16 sonsopkomste en sonsondergange gedurende hierdie tydraamwerk aanskou. So 'n vinnige opeenvolging van dag- en nagsiklusse wys die verstommende kontras tussen die duisternis van die ruimte en die lewendige ligte wat uit ons stede uitgaan.

As jy gefassineer is deur die ruimte en self 'n blik op die ISS wil kry, kan jy die Spot the Station-webwerf besoek, waar jy inligting sal kry oor waar die ISS tans geleë is en wanneer dit oor jou area sal gaan. Dit is 'n ongelooflike ervaring om te sien hoe hierdie mensgemaakte wonder oor die naghemel reis en mense van verskillende uithoeke van die wêreld met sy teenwoordigheid verbind.

Die beeld wat deur die ruimtevaarder Jasmin Moghbeli vasgevang is, herinner ons aan die krag van menslike prestasie en hoe ons beskawing 'n tapisserie van lig oor die aarde geweef het. Dit is 'n bewys van ons vindingrykheid, vordering en ons onbeperkte vermoë om grense te verken en te verskuif.

So volgende keer as jy na die naghemel kyk, neem 'n oomblik om die skoonheid van stedelike ligte wat helder uit die ruimte skyn te waardeer, 'n bewys van menslike briljantheid en die wonders van ons wêreld.

vrae

1. Hoe ver bokant die Aarde was die Internasionale Ruimtestasie toe die foto geneem is?

Ruimtevaarder Jasmin Moghbeli het die foto vanaf 'n hoogte van 262 myl bo Maine geneem.

2. Hoeveel wentelbane maak die Internasionale Ruimtestasie in 24 uur?

Die ISS voltooi 16 wentelbane om die Aarde in 'n 24-uur periode.

3. Kan ek die Internasionale Ruimtestasie vanaf my area sien?

Ja, jy kan die ISS se ligging naspoor en uitvind wanneer dit in jou area sigbaar sal wees deur die Spot the Station-webwerf te besoek.

4. Wat simboliseer die beeld?

Die beeld simboliseer menslike prestasie, vooruitgang en die onderlinge verbondenheid van ons wêreld deur die netwerk van stedelike ligte wat vanuit die ruimte gesien word.