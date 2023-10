Navorsers ontdek molekulêre meganisme van komplementreseptoraktivering en sein

By

Navorsers van die Indiese Instituut vir Tegnologie (IIT) Kanpur het 'n beduidende deurbraak gemaak in die begrip van die molekulêre meganisme van komplementreseptoraktivering en sein. Onder leiding van professor Arun K Shukla, het die span van die Departement Biologiese Wetenskappe en Bio-ingenieurswese belangrike insigte ontbloot oor hoe anafilatoksienreseptore funksioneer, wat toekomstige implikasies vir geneesmiddelontdekking in verskeie inflammatoriese afwykings kan hê.

Die studie het gefokus op die komplementstelsel, 'n noodsaaklike deel van ons immuunrespons, en sy afhanklikheid van anafilatoksiene soos C3a en C5a. Hierdie anafilatoksiene is in wisselwerking met spesifieke reseptore, bekend as C3aR en C5aR1, en die span het probeer om beter te verstaan ​​hoe hierdie reseptore hul teikens herken, seine aktiveer en beheer.

Behalwe om lig te werp op die funksionering van anafilatoksienreseptore, het die navorsing ook 'n natuurlike meganisme aan die lig gebring om die inflammatoriese reaksie wat deur C5a veroorsaak word, te verminder. Hierdie meganisme behels die verwydering van 'n spesifieke deel van die C5a-molekule. Verder het die studie 'n peptied geïdentifiseer wat C3aR selektief aktiveer, wat demonstreer dat reseptore verskillend op verskeie verbindings kan reageer.

Die span se bevindinge het die potensiaal om nuwe geneesmiddelontdekkings in die behandeling van 'n reeks menslike siektetoestande, insluitend artritis, asma en sepsis, in te lig. Deur 'n duideliker begrip te kry van hoe anafilatoksienreseptore funksioneer, kan wetenskaplikes geteikende terapieë ontwikkel om die immuunrespons te moduleer en inflammasie te verlig.

Die navorsing is in die internasionale wetenskaplike joernaal, Cell, gepubliseer. Die span het bestaan ​​uit prof Shukla, sowel as navorsers van IIT Kanpur se Departement Biologiese Wetenskappe en Bio-ingenieurswese, die Universiteit van Suid-Kalifornië se Departement Biologiese Wetenskappe, en die Molekulêre en Berekeningsbiologie-afdeling.