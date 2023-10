The Beauty of the Skies: Star Party in die Hanle Dark Sky Reserve

Die Indiese Instituut vir Astrofisika (IIA) het onlangs die eerste amptelike sterpartytjie vir ervare amateur-sterrekundiges by die Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) in Ladakh, Indië, gereël. Hanle is die tuiste van IIA se Indiese Astronomiese Sterrewag, en sy donker lug en droë weer maak dit 'n ideale plek vir professionele teleskope.

Ongeveer 30 amateur-sterrekundiges van verskeie stede in Indië het met hul teleskope en kameras na Hanle gereis om die skoonheid van die ongerepte lug te ervaar, vry van ligbesoedeling. Die deelnemers was gretig om foto's te neem van dowwe hemelvoorwerpe wat moeilik is om op ander plekke waar te neem.

Die Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), wat 'n gebied van ongeveer 22 km radius rondom Hanle insluit, is onlangs deur die UT Ladakh aangewys om ligbesoedeling in die streek waar te neem en te beheer. Hierdie benaming het ten doel om die ongerepte donker lug te bewaar vir astronomiese navorsing.

Die deelnemers was verdiep in hul individuele astrofotografieprojekte en stel hul teleskope buite die sterrewag op. Die koue nagte het hulle nie afgeskrik nie, want hulle het die lae temperature aangedurf, saamgebind in warm klere, om deur hul teleskope te kyk. 'n Menigte gaswolke en sterrestelsels het hulself geopenbaar, met 'n vlak van detail wat moeilik is om te onderskei van ligbesoedelde dorpe en stede.

Sudhash Natarajan van die Bangalore Astronomical Society het sy ervaring van waarneming van obskure dowwe sterrestelsels by HDSR gedeel, danksy die besonder donker Bortle-1-hemel. Hy het die uitdagings uitgelig wat die hoë hoogte bo seespieël, koue klimaat, gebrek aan suurstof en vervoer van swaar toerusting stel, maar beklemtoon dat die moeite beslis die moeite werd is.

Die sterpartytjie het 'n unieke geleentheid gebied vir ervare amateur-sterrekundiges om in die wonders van die heelal te delf, in 'n omgewing wat onaangeraak is deur die inmenging van kunsmatige ligbronne. Die sukses van hierdie geleentheid voorspel goed vir toekomstige byeenkomste wat entoesiaste sal toelaat om voort te gaan om die wonders van die naghemel te verken.

