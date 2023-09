Frank Rubio is spyt oor 'n jaarlange sending weg van familie, ondanks rekordprestasie

Ruimtevaarder Frank Rubio, wat tans die titel beklee vir die langste tyd in die ruimte deur 'n NASA-ruimtevaarder, het onthul dat hy die sending sou afgekeur het as hy geweet het dit sou oor 'n jaar strek in plaas van die beplande ses maande. Rubio het hierdie bekentenis gemaak tydens 'n onlangse onderhoud van die Internasionale Ruimtestasie (ISS).

Rubio se missie is uitgebrei toe die ruimtetuig wat hom terug na die aarde moes vervoer, koelmiddel begin lek het terwyl dit aan die ISS gekoppel was. Gevolglik het hy 'n bietjie meer as 'n jaar in 'n lae Aarde-baan deurgebring, 371 dae ingeteken en die eerste Amerikaanse ruimtevaarder geword, en een van slegs ses mense, wat 'n jaar in die ruimte deurgebring het.

Rubio erken egter dat hy nie gewillig vir so 'n lang sending sou ingeskryf het nie weens belangrike familiegeleenthede wat hy moes mis. Ten spyte hiervan erken hy die persoonlike opofferings van ruimtevaarders om die ruimtestasie in werking te hou.

Met sy terugkeer na die aarde op 27 September, sien Rubio daarna uit om met sy gesin te herenig en die eenvoudige plesier van lewe op die planeet se oppervlak te geniet. Hy beplan om daarop te fokus om tyd saam met sy geliefdes deur te bring en die vrede en stilte van die natuur te waardeer.

