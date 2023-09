Ruimtevaarder Frank Rubio is spyt oor die verlengde sendingduur

Ruimtevaarder Frank Rubio, wat tans die rekord hou vir die langste verblyf in die ruimte deur 'n NASA-ruimtevaarder, het onthul dat hy die sending sou van die hand gewys het as hy geweet het dit sou oor 'n jaar strek in plaas van die beplande ses maande. Rubio het hierdie erkenning gemaak tydens 'n regstreekse uitsending vanaf die Internasionale Ruimtestasie (ISS), waar hy sedert September 2022 woon.

Rubio se missie is uitgebrei toe die ruimtetuig wat hom na die Aarde moes terugneem, koelmiddel in 'n lae Aarde-baan begin lek het. As gevolg hiervan het die terugreis onveilig geword, wat Rubio gedwing het om vir 'n bykomende ses maande op die ISS te bly. Ten spyte daarvan dat hy 'n beduidende prestasie behaal het deur die eerste Amerikaanse ruimtevaarder te word wat 'n jaar in die ruimte deurgebring het en die vorige rekord wat Mark Vande Hei opgestel het, oortref het, het Rubio uitgespreek dat hy nie gewillig vir so 'n lang tydperk sou ingeskryf het nie.

Die besluit is hoofsaaklik gedryf deur familieverpligtinge, aangesien Rubio genoem het dat hy belangrike gebeurtenisse tydens sy lang verblyf vermis het. Hy het beklemtoon dat hy die missie sou moes weier as hy vooraf die keuse gegee het, en gesê dat hereniging met sy vrou en kinders by terugkeer na die aarde sy grootste prioriteit is. Rubio het ook melding gemaak van sy begeerte om die eenvoudige plesier van terug wees by die huis te geniet, soos om tyd in die tuin deur te bring en die rus en vrede te geniet.

Ten spyte van sy persoonlike voorbehoude, het Rubio die noodsaaklikheid erken om opofferings te maak om die gladde funksionering van die ISS te verseker. Hy het die belangrikheid erken om die sending te voltooi en effektief by te dra tot die voortgesette wetenskaplike navorsing wat op die stasie gedoen word.

Terwyl Rubio voorberei om terug te keer na die aarde aan boord van 'n Soyuz-ruimtetuig, bied sy verhaal 'n seldsame blik op die emosionele uitdagings wat ruimtevaarders in die gesig staar wat lang tydperke weg van hul gesinne deurbring. Sy spyt oor die lang sendingtydperk beklemtoon die belangrikheid daarvan om 'n balans tussen professionele prestasies en persoonlike verpligtinge te handhaaf.

