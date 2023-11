Die belangrikheid van geïntegreerde eetversteuringsbehandelingsfasiliteite in Ierland

Bron: Irish Independent

Volgens 'n bekommerde ma, Amy Hanley, veroorsaak die gebrek aan geïntegreerde behandelingsfasiliteite vir eetversteurings in Ierland onnodige lyding vir pasiënte en hul gesinne. Haar 16-jarige dogter, Arabella, wat met anorexia nervosa gediagnoseer is, is gedwing om tussen verskillende hospitale te verhuis weens die ontkoppeling in dienste. Terwyl sommige hospitale psigiatriese ondersteuning bied, het hulle nie die nodige fasiliteite om deur 'n Nasogastriese (NG) buis te voed nie, wat Arabella benodig. Aan die ander kant het hospitale met NG-buisfasiliteite nie eetversteuringsspesialiste om die noodsaaklike sielkundige ondersteuning te verskaf nie. Hierdie heen-en-weer beweging verleng nie net Arabella se herstelproses nie, maar voeg ook emosionele stres by die hele gesin.

Amy Hanley organiseer 'n betoging by die Departement van Gesondheid om verandering en groter toeganklikheid tot geïntegreerde behandelingsentrums te eis. Sy glo dat om een ​​of twee gespesialiseerde eetversteuringssentrums in die land te hê, wat beide mediese en geestesgesondheidsondersteuning bied, baie tot voordeel van pasiënte soos haar dogter sal wees. Vroeë intervensie is van kardinale belang in die behandeling van eetversteurings, aangesien dit kan voorkom dat die siekte erger word en moeilik is om van te herstel. Spesialis buitepasiëntbehandeling word beskou as die doeltreffendste manier vir individue met eetversteurings om hul gesondheid te herwin.

Terwyl die Departement van Gesondheid die behoefte aan verbetering erken het, hou hulle vol dat die mees doeltreffende behandelingsomgewing vir eetversteurings in die gemeenskap is. Hulle glo dat toegewyde gemeenskapsgebaseerde eetversteuringsdienste, beman deur multidissiplinêre spanne met spesialisopleiding, die beste toegerus is om bewysgebaseerde sorg en behandeling te verskaf. Die Gesondheidsdiensbestuur (HSE) het eetversteuringsdienste as deel van sy Nasionale Kliniese Programme geprioritiseer, met die doel om hoëgehalte, persoongesentreerde sorg te ontwikkel deur 'n bewysgebaseerde benadering.

Ten slotte, die huidige gefragmenteerde stelsel vir die behandeling van eetversteurings in Ierland veroorsaak onnodige lyding en verleng herstel vir pasiënte soos Arabella. Geïntegreerde behandelingsfasiliteite wat mediese en geestesgesondheidsondersteuning kombineer, is desperaat nodig om die beste moontlike uitkomste vir individue met eetversteurings te verseker. Die Departement van Gesondheid en die HSE moet saamwerk om hierdie kwessie aan te spreek en toeganklike en omvattende sorg vir behoeftiges te verskaf.

Gereelde vrae oor eetversteuringsbehandeling in Ierland

1. Wat is anorexia nervosa?

Anorexia nervosa is 'n beperkende eetversteuring wat gekenmerk word deur die intense vrees vir gewigstoename en die beperking van energie-inname. Individue met anoreksie het moontlik verwronge liggaamsbeeldpersepsies en is betrokke by uiterste gewigsverliesgedrag.

2. Waarom is vroeë intervensie belangrik in eetversteuringsbehandeling?

Vroeë intervensie is van kardinale belang in die behandeling van eetversteurings, aangesien dit kan voorkom dat die siekte erger word en moeilik is om van te herstel. Met vroeë assessering en bewysgebaseerde behandeling word die kanse op herstel aansienlik verbeter.

3. Wat is die huidige stand van eetversteuringsbehandelingsfasiliteite in Ierland?

Ierland het nie geïntegreerde behandelingsfasiliteite vir eetversteurings nie, wat veroorsaak dat pasiënte tussen hospitale beweeg vir verskillende soorte sorg. Hierdie fragmentasie van dienste lei tot langdurige herstel en verhoogde stres vir pasiënte en hul gesinne.

4. Wat word gedoen om eetversteuringsbehandeling in Ierland te verbeter?

Die Gesondheidsdiensbestuur (HSE) het eetversteuringsdienste as deel van sy Nasionale Kliniese Programme geprioritiseer, met die doel om hoëgehalte, persoongesentreerde sorg te ontwikkel deur bewysgebaseerde benaderings. Die Departement van Gesondheid het ook daartoe verbind om befondsing en ondersteuning vir geestesgesondheidsdienste, insluitend behandeling van eetversteurings, te verhoog.

5. Hoe kan individue toegang tot eetversteuringsbehandeling in Ierland kry?

In Ierland kan kinders en adolessente met eetversteurings toegang verkry tot behandeling deur Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) gemeenskapspanne. Pasiënte wat binnepasiëntbehandeling benodig, kan na een van die CAMHS-binnepasiëntgoedgekeurde sentrums verwys word, alhoewel gespesialiseerde eetversteuringsbeddens beperk is.