Suksesvolle herstel van OSIRIS-REx monsterterugkeerkapsule bring opwinding en verligting

Die Amerikaanse weermag se Dugway Proving Ground was gevul met afwagting en senuweeagtigheid toe die monster-terugkeerkapsule van die OSIRIS-REx-sending sy afdraande van die ruimte na die woestynvloer gemaak het. Ná byna twintig jaar se beplanning het die hersteloperasie by een van die mees afgeleë militêre basisse in die VSA plaasgevind. Vier helikopters, wat deur NASA en die Amerikaanse lugmag bedryf word, het opgestyg om die kapsule te gaan haal voordat dit die aarde se atmosfeer binnegegaan het.

Dante Lauretta, hoofondersoeker vir die sending, het die mengsel van emosies beskryf wat hy ervaar het terwyl hy in 'n herstelhelikopter gery het. Hy het die gewig van die verantwoordelikheid gevoel en onsekerheid oor of die kapsule se valskerms soos beplan oopgemaak het. Uiteindelik het hy die nuus ontvang dat die landing suksesvol was, en trane van verligting en blydskap het sy oë gevul.

Terwyl daar onsekerheid was oor die ontplooiing van die drogue-geut, het die hoofvalskerm suksesvol ontplooi. Alhoewel die beeldspraak onoortuigend was oor die drogue-geut, het dit irrelevant geword weens die funksionerende hoofvalskerm.

Die suksesvolle landing is die begin van 'n opwindende nuwe hoofstuk in wetenskaplike navorsing. Die monsters van asteroïde Bennu sal onder verskeie wetenskaplike instellings en ruimte-agentskappe verdeel word vir ontleding. Deur die samestelling van Bennu te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die chemiese geskiedenis van ons sonnestelsel en moontlik selfs te verstaan ​​hoe lewe op Aarde ontstaan ​​het.

Aangesien asteroïdes in die vroeë stadiums van die sonnestelsel gevorm het, kan die ontleding van die monsters leidrade gee oor die teenwoordigheid van water en die boustene van lewe, soos aminosure, op Aarde. Hierdie monsters sal in die komende jare breedvoerig bestudeer word, wat waardevolle insigte in ons kosmiese omgewing bied.

Bron: NASA en die Amerikaanse weermag se Dugway Proving Ground, Utah