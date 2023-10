Impakte op Ceres se organiese stowwe wat in nuwe navorsing ondersoek is

’n Onlangse studie wat by die Geologiese Vereniging van Amerika se GSA Connects 2023-vergadering aangebied is, het nuwe insigte onthul oor hoe impakte die komplekse organiese verbindings wat op die dwergplaneet Ceres gevind is, beïnvloed het. Die navorsing het ten doel om die oorsprong van hierdie alifatiese molekules te bepaal en Ceres se bewoonbaarheid te bepaal.

Vorige studies het voorgestel dat die organiese stowwe op Ceres deur 'n komeet of ander organiese-ryke impaktor gelewer kon word, terwyl ander voorstel dat die molekules op die dwergplaneet self gevorm het. Ongeag hul oorsprong, is dit egter duidelik dat die organiese stowwe op Ceres beïnvloed is deur die talle impakte wat dit ervaar het.

Hoofnavorser Terik Daly, 'n planetêre wetenskaplike by die Johns Hopkins Toegepaste Fisika Laboratorium, het verduidelik dat die span wou ondersoek hoe impakte hierdie organiese stowwe beïnvloed. Hulle het gevind dat die organiese stowwe meer wydverspreid is as wat aanvanklik gerapporteer is en dat dit veerkragtigheid teen impakte onder Ceres-agtige toestande getoon het.

Om die impak-effekte beter te verstaan, het die navorsers 'n reeks eksperimente by die NASA Ames Vertical Gun Range uitgevoer. Hierdie eksperimente het die tipiese impaktoestande op Ceres gesimuleer, deur die impakspoed en -hoeke te verander.

Benewens die eksperimente het die navorsers data van twee verskillende instrumente op die Dawn-ruimtetuig gekombineer om die organiese bestanddele in fyner besonderhede te ondersoek. Deur die komposisie-inligting van die spektrometerdata na die kamera se hoër ruimtelike resolusie te ekstrapoleer, kon hulle potensiële organiese-ryke gebiede op Ceres meer akkuraat karteer.

Die resultate van hul ontledings dui daarop dat die organiese stowwe op Ceres waarskynlik in die teenwoordigheid van water gevorm het. Die teenwoordigheid van water word aangedui deur die korrelasie tussen die organiese stowwe en ander minerale soos karbonate, wat bekend is dat dit met water geassosieer word.

Hierdie bevindinge verhoog die moontlikheid van 'n groot interne reservoir van organiese stowwe in Ceres, wat die astrobiologiese potensiaal daarvan verhoog. Die navorsers hoop dat toekomstige NASA-sendings, soos Lucy, verdere insigte sal verskaf oor die organiese stowwe wat op Ceres teenwoordig is.

Bronne:

- NASA

– Johns Hopkins Universiteit Toegepaste Fisika Laboratorium

- Universiteit van Maryland

– Geologiese Vereniging van Amerika