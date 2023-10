Nuwe navorsing ondersoek die impak van die impak op organiese stowwe op Ceres

Een van die merkwaardige ontdekkings wat deur NASA se Dawn-sending gemaak is, is die teenwoordigheid van komplekse organiese stowwe op Ceres, die grootste voorwerp in die asteroïdegordel. Die bevinding van alifatiese molekules, saamgestel uit koolstof- en waterstofkettings, tesame met die teenwoordigheid van waterys op Ceres dui daarop dat hierdie dwergplaneet eens die nodige bestanddele vir lewe gehuisves het.

Die vraag oor hoe hierdie alifatiese organiese stowwe op Ceres ontstaan ​​het, was 'n onderwerp van intense navorsing sedert hul ontdekking in 2017. Sommige studies dui daarop dat hulle deur 'n komeet of 'n organiese-ryke impaktor aan Ceres gelewer is, terwyl ander voorstel dat hulle op die dwergplaneet deur die verandering van sy materiaal deur pekelwater. Ongeag hul oorsprong, is die organiese stowwe op Ceres beïnvloed deur die talle impakte wat die oppervlak daarvan beskadig het.

Nuwe navorsing, wat by die Geologiese Vereniging van Amerika se GSA Connects 2023-vergadering aangebied sal word, het ten doel om ons begrip uit te brei van hoe impakte die alifatiese molekules op Ceres beïnvloed het. Die implikasies van hierdie bevindings is deurslaggewend vir die bepaling van die oorsprong van hierdie organiese stowwe en die beoordeling van die bewoonbaarheid van die dwergplaneet.

Hoofwetenskaplike Terik Daly, 'n planetêre wetenskaplike by die Johns Hopkins Toegepaste Fisika Laboratorium, verduidelik dat die studie gemotiveer is deur die aanvanklike opsporing van organiese stowwe naby 'n groot impakkrater op Ceres. Die navorsing dui daarop dat organiese stowwe meer wydverspreid kan wees as wat voorheen geglo is en dat dit blyk dat dit impakte onder Ceres-agtige toestande kan weerstaan.

Om die uitwerking van impak op Ceres se organiese stowwe te verstaan, is noodsaaklik om die geheimenisse van hierdie dwergplaneet te ontrafel en hoe dit lewe moontlik ondersteun het. Deur die veerkragtigheid van hierdie organiese stowwe en hul verspreiding oor Ceres verder te ondersoek, hoop wetenskaplikes om dieper insigte te kry in die oorsprong en bewoonbaarheid van hierdie intrigerende hemelliggaam.

