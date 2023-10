Sterrekundiges stel alternatiewe teorie voor tot negende planeethipotese

Sterrekundiges is lank reeds verbaas oor die eksentrieke gedrag van hemelliggame in ons sonnestelsel. Baie het teoretiseer dat 'n negende planeet vir hierdie afwykings verantwoordelik kan wees, wat aan die buitewyke van ons planetêre buurt skuil. 'n Onlangse studie wat in The Astrophysical Journal gepubliseer is, stel egter 'n alternatiewe verduideliking voor wat gebaseer is op 'n alternatiewe hipotese bekend as Modified Newtonian Dynamics (MOND).

MOND stel wysigings aan ons begrip van Newton se wet van universele gravitasie voor om die afwykende eienskappe wat in sterrestelsels en ander hemelvoorwerpe waargeneem word, te verduidelik. Dit daag tradisionele sienings oor die aard van donker materie uit en het in onlangse jare aanslag onder wetenskaplikes gekry.

In hul studie voer teoretiese fisici Katherine Brown en Harsh Mathur aan dat MOND 'n verduideliking kan bied vir die eienaardige gedrag van hemelse voorwerpe in die buitenste streke van ons sonnestelsel. Hul navorsing het aangedui dat MOND se voorspellings ooreenstem met die waargenome verskynsels.

Deur die wentelbane van voorwerpe wat die bestaande negende planeetdatastel uitmaak teen die gravitasieveld van die sterrestelsel, het Brown en Mathur 'n treffende belyning gevind. Dit dui daarop dat die waargenome groepering en eksentrieke gedrag beïnvloed kan word deur die gravitasieveld van die Melkweg, eerder as die teenwoordigheid van 'n onsigbare negende planeet.

Die navorsers erken die behoefte aan verdere ondersoek en die moontlikheid van waarnemingsvooroordele. Nietemin, hul bevindinge laat vrae ontstaan ​​oor ons huidige begrip van swaartekrag en bied ondersteuning vir die alternatiewe teorie van MOND.

Hierdie studie dra by tot die voortdurende wetenskaplike debat oor die bestaan ​​en aard van 'n negende planeet, wat die behoefte beklemtoon om alternatiewe verklarings te oorweeg en bestaande teorieë op die gebied van astrofisika uit te daag.

