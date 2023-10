Skelmplanete gevind in die Orionnewel: grootste monster wat ooit ontdek is

Sterrekundiges wat die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik, het onlangs 'n groot monster van skelmplanete in die Orionnewel en Trapesiumgroep ontdek. Hierdie nuwe data onthul 'n yslike 540 planetêre massa voorwerpe, wat dit die grootste monster van skelm planete maak wat ooit ontdek is.

Terwyl sterrekundiges verlede jaar 70 vryswewende wêrelde regdeur die Melkweg gevind het, oortref hierdie jongste ontdekking dié getal verreweg. Die waarnemings is gemaak deur sterrekundiges Samuel Pearson en Mark McCaughrean van die Europese Ruimte-agentskap. Alhoewel die bevindinge nog eweknie-geëvalueer moet word, is 'n voordrukvraestel by Nature ingedien.

Die JWST se naby-infrarooi opname het die navorsers toegelaat om hierdie planetêre-massa kandidate te ontdek en te karakteriseer. Hierdie voorwerpe is te klein om sterre te wees en het massas onder die tradisionele afsnypunt vir 'n deuteriumbrandende bruin dwerg, wat hulle in die reeks van 0.6 Jupitermassa tot net effens groter as Saturnus plaas.

Binne hierdie groep skelm planete het die sterrekundiges 42 pare planete ontdek wat gravitasie aanmekaar gebind is, 'n verskynsel wat nog nooit tevore waargeneem is nie. Gedoop Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO's), die bestaan ​​van hierdie pare daag huidige teorieë van beide ster- en planeetvorming uit.

Die meganismes waardeur planete skelm word, word steeds nie ten volle verstaan ​​nie. Verskeie teorieë sluit in gravitasie-interaksies met verbygaande sterre, uitwerpings as gevolg van supernovas, of vryswewend na die dood van hul moederster. Vir die JuMBO's spekuleer die navorsers dat verstrooiing in 'n planetêre skyf of dinamiese interaksies tussen sterre die oorsaak kan wees.

Skelmplanete is gewoonlik moeilik om in sigbare lig waar te neem, wat die JWST se infrarooivisie 'n waardevolle hulpmiddel maak vir die opsporing daarvan. Die Orionnewel, wat 1,350 XNUMX ligjaar weg geleë is en sigbaar is as 'n mistige vlek in die Orion-konstellasie, is al dekades lank 'n onderwerp van studie.

Die ontdekking van so 'n groot steekproef van skelm planete bied waardevolle insigte oor die vorming en evolusie van planete, sowel as die verskillende meganismes wat daartoe kan lei dat planete skelm word. Verdere simulasies en modellering sal nodig wees om hierdie prosesse en die vorming van veelvuldige planetêre stelsels ten volle te verstaan.

Bronne: Voordrukvraestel geplaas op arXiv, Nature (voorgelê), ESA (Europese Ruimte-agentskap)