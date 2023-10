Nuwe bewyse ondersteun vroeë menslike nedersetting in Amerika

’n Onlangse studie daag vorige oortuigings oor die tydsberekening van menslike nedersetting in die Amerikas uit. Terwyl argeoloë voorheen gedink het dat mense die Noord-Amerikaanse binneland ongeveer 14,000 23,000 jaar gelede bereik het, dui nuwe navorsing daarop dat mense ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede in Amerika was.

Die heersende teorie was dat mense in Noord-Amerika aangekom het toe 'n ysvrye gang gedurende die laaste ystydperk tussen twee groot ysplate gevorm het. Hierdie gang het mense toegelaat om van Alaska na die hart van Noord-Amerika te reis. Hierdie oortuiging het egter geleidelik erodeer, en onlangse bewyse het die datum van menslike teenwoordigheid in die Amerikas teruggestoot.

In September 2021 het 'n studie wat in Science gepubliseer is, fossielvoetspore in New Mexico ontbloot wat tot ongeveer 23,000 7,000 jaar gelede gedateer is. Hierdie voetspore, wat deur 'n groep mense naby 'n antieke meer gemaak is, het XNUMX XNUMX jaar tot die tydlyn van menslike bewoning in die Amerikas gevoeg.

Die nuwe navorsing het kritiek ondervind met betrekking tot die akkuraatheid van radiokoolstofdatering op die gefossileerde stuifmeel wat in die sedimentlae naby die voetspore gevind is. Sommige navorsers het aangevoer dat die datums skeef was as gevolg van die "harde water"-effek, wat plaasvind wanneer koolstof-14 in grondwater reeds radioaktiewe verval ondergaan het.

Om hierdie bekommernisse aan te spreek, het die navorsingspan 'n tegniek genaamd vloeisitometrie gebruik om fossielstuifmeel vir radiokoolstofdatering te tel en te isoleer. Hierdie metode het hulle in staat gestel om genoeg stuifmeelkorrels te verkry, spesifiek van dennebome, wat nie deur die "hardewater"-effek geraak word nie.

Die radiokoolstofdatering van die stuifmeelkorrels het die oorspronklike chronologie van die voetspore bevestig en het getoon dat die "hardewater"-effekte afwesig was op die terrein. Boonop is 'n ander dateringstegniek genaamd opties gestimuleerde luminessensie (OSL) as 'n onafhanklike tjek gebruik, wat die vroeë vestiging van mense in die Amerikas verder ondersteun.

Hierdie nuwe bewyse daag vorige begrippe uit van wanneer mense die eerste keer in die Amerikas gevestig het, wat daarop dui dat hulle teenwoordig was tydens die hoogtepunt van die laaste ystydperk. Verdere navorsing en ontdekkings sal voortgaan om ons begrip van prehistoriese menslike migrasiepatrone te vorm.

