Voetspore dui daarop dat mense 23,000 XNUMX jaar gelede in Amerika aangekom het: Studie

’n Nuwe studie daag die gevestigde oortuiging uit dat mense die Noord-Amerikaanse binneland ongeveer 14,000 23,000 jaar gelede bereik het. In plaas daarvan ondersteun die studie die idee dat mense so vroeg as 7,000 XNUMX jaar gelede, tydens die laaste ystydperk, in Amerika was. Die ontdekking van fossielvoetspore in New Mexico voeg XNUMX XNUMX jaar by tot die rekord van menslike teenwoordigheid in die Amerikas, wat die Amerikaanse voorgeskiedenis herskryf.

Die vorige oortuiging was dat mense Noord-Amerika binnegekom het deur 'n ysvrye gang wat tussen twee groot ysplate gevorm het. Die nuwe studie dui egter daarop dat óf die ys min hindernisse vir hul deurgang ingehou het óf dat mense vir 'n baie langer tydperk in Amerika was, wat moontlik tydens 'n vroeëre smeltperiode aangekom het.

Een metode wat in die studie gebruik is om die voetspore te dateer, was radiokoolstofdatering van gewone slootgrassade wat in sedimentlae gevind is. Sommige navorsers het egter die radiokoolstofdateringsresultate gekritiseer, wat daarop dui dat die datums skeefgetrek is as gevolg van die "harde water"-effek. Om hierdie kritiek aan te spreek, het die navorsingspan die tegniek van vloeisitometrie gebruik om fossielstuifmeel vir radiokoolstofdatering te tel en te isoleer.

Vloeisitometrie, wat tipies in die mediese wetenskap gebruik word, het die navorsers toegelaat om stuifmeelkorrels te tel en te konsentreer. Deur 'n groot hoeveelheid stuifmeel te hê, kon die span plante kies, soos dennebome, wat nie deur ou water geraak sou word nie. Na uitgebreide laboratoriumwerk het die radiokoolstofdateringsresultate gebaseer op dennestuifmeel die oorspronklike chronologie van die voetspore bekragtig en die afwesigheid van ou watereffekte op die terrein bevestig.

Die studie het ook opties-gestimuleerde luminessensie-datering (OSL) as 'n onafhanklike kontrole gebruik. OSL maak staat op die ophoping van energie binne kwartskorrels, met meer energie wat ouer korrels aandui. Deur begrawe kwartskorrels met behulp van metaalbuise te neem, kon die navorsers bepaal wanneer laas die kwartskorrels sonlig gesien het.

Hierdie studie daag die gevestigde tydlyn van menslike nedersetting in die Amerikas uit en stoot dit met etlike duisende jaar terug. Die gebruik van innoverende tegnieke soos vloeisitometrie en OSL-datering het bykomende bewyse verskaf om die vroeë datums van menslike teenwoordigheid in Amerika gedurende die laaste ystydperk te ondersteun.

