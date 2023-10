Ontdek geskiedenis: Nuwe ontdekkings oor mens-Neanderdal-kruising

’n Baanbrekende studie het aan die lig gebring dat mense en Neanderdalmense baie vroeër betrokke was by kruisteling as wat voorheen geglo is, wat ongeveer 250,000 75,000 jaar gelede plaasgevind het. Hierdie bevinding daag die lang bestaande idee uit dat kruisteling slegs XNUMX XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Deur DNA-analise het navorsers waardevolle insigte in die geskiedenis van hierdie antieke interaksies ontbloot.

Openbarings uit DNA-studies

Vorige studies het getoon dat ongeveer ses persent van die gene in Neanderdalmense teruggevoer kan word na mense. Verder het wetenskaplikes gevind dat sekere groepe mense in Afrika suid van die Sahara spore van Neanderdal-DNS besit. Dit dui daarop dat vroeë mense met Neanderdalmense gemeng het en daarna na Afrika teruggekeer het en 'n genetiese afdruk gelaat het.

Michael Dannemann, 'n medeprofessor wat spesialiseer in evolusionêre en bevolkingsgenomika, merk op dat hierdie nuwe navorsing groter akkuraatheid bied in die annotering van Neanderdal-DNS in moderne menslike genome. Daarbenewens help dit om te verstaan ​​hoe die vermenging van gene die fisiese eienskappe van beide Neanderdalmense en vroeë mense beïnvloed het. Boonop verbeter dit ons kennis van hul migrasiepatrone en interaksies in die verlede.

Teenwoordigheid van Neanderdal-DNS in Afrika suid van die Sahara

’n Studie wat onlangs in die joernaal Cell gepubliseer is, het die teenwoordigheid van Neanderdal-DNS in individue van Afrika suid van die Sahara aan die lig gebring. Alhoewel die oorsprong van hierdie DNS steeds geheimsinnig bly, het die studie hoofsaaklik gefokus op bevolkings met voorvaderlike verbintenisse met Niger-Kongo.

Om lig te werp op die teenwoordigheid van Neanderdal-DNS in vandag se menslike bevolkings, het navorsers genetiese materiaal vergelyk van 'n antieke Neanderdaller bekend as die "Altai Neanderdaller" met die gene van 180 individue van twaalf verskillende Afrika-bevolkings suid van die Sahara.

Deur statistiese analise het die wetenskaplikes gedeelde genetiese variante tussen mense en Neanderdalmense geïdentifiseer en ondersoek hoe hierdie weergawes van gene geërf is. Die studie het bevind dat alle genome van Afrika suid van die Sahara wat ondersoek is, Neanderdal-DNS bevat, met sommige bevolkings wat tot 1.5 persent van Neanderdal-genetiese materiaal vertoon. Hierdie waardevolle insig in kruisteling onthul dat hierdie genome geërf is van mense wat met Neanderdalmense vermeng het en na Afrika teruggekeer het.

Onlangse studies wat die teenwoordigheid van Neanderdal-DNS aandui

Die mees interessante is dat navorsers ontdek het dat die meerderheid van Neanderdal-DNS in menslike genome gekonsentreer is in streke wat nie proteïensintese kodeer nie. Omgekeerd het hierdie selfde streke in menslike DNA 'n gebrek aan Neanderdal-gene. Dit dui daarop dat Neanderdalmense nie menslike gene tydens hul evolusionêre proses bevoordeel het nie. In plaas daarvan het albei spesies verskillend ontwikkel en hul genome aangepas om verskillende doeleindes te dien.

Fernando Villanea, 'n bevolkingsgenetikus van die Universiteit van Colorado Boulder, beklemtoon die belangrikheid van hierdie bevinding. Hy stel voor dat dit impliseer dat geen stel gene beter of minderwaardig aan die ander is nie; hulle het eenvoudig ontwikkel om verskillende funksies binne elke spesie se genoom te vervul.

Meer insigte in menslike evolusie

Hierdie merkwaardige bevindinge bied aan wetenskaplikes die geleentheid om verdere insigte te kry in die ingewikkeldhede van menslike evolusie. Sarah Tishkoff, die senior skrywer van die studie en 'n professor in genetika en biologie aan die Universiteit van Pennsilvanië, stel 'n dieper ondersoek voor na die genetiese samestelling van die bevolking wat 250,000 XNUMX jaar gelede geleef het en hoe dit met die gene van moderne mense vergelyk. Hierdie vergelykende ontleding kan waardevolle inligting oor die geskiedenis en aanpassing van ons spesie onthul.

Vrae:

V: Wanneer het mense en Neanderdalmense die eerste keer gekruis?

A: Nuwe navorsing dui daarop dat kruisteling ongeveer 250,000 75,000 jaar gelede plaasgevind het, wat vorige oortuigings uitdaag dat dit XNUMX XNUMX jaar gelede gebeur het.

V: Waar word Neanderdal-DNS in moderne mense gevind?

A: Neanderdal-DNS kan gevind word in die genetiese samestelling van individue wat in Afrika suid van die Sahara woon, spesifiek in bevolkings met voorvaderlike verbintenisse met Niger-Kongo.

V: Wat openbaar die teenwoordigheid van Neanderdal-DNS in moderne mense?

A: Dit dui daarop dat vroeë mense met Neanderdalmense gemeng het en toe na Afrika teruggekeer het en 'n genetiese afdruk gelaat het.

V: Watter insigte kan verkry word deur die bestudering van Neanderdal-DNS in moderne menslike genome?

A: Deur die impak van geenvermenging tussen Neanderdalmense en vroeë mense te ontleed, kan wetenskaplikes die fisiese eienskappe van beide groepe en hul migrasie en interaksies in die verlede beter verstaan.