Nuwe ontdekking: Mense het seisoenale veranderinge in slaappatrone

’n Onlangse studie wat by die Clinic for Sleep & Chronomedicine in Berlyn gedoen is, het aan die lig gebring dat mense seisoenale veranderinge in hul slaappatrone ondergaan. Die navorsing, gepubliseer in die joernaal Frontiers in Neuroscience, het 188 vrywilligers betrek wat drie nagte in 'n laboratorium-omgewing deurgebring het waar hul slaap fyn gemonitor is.

Die studie het bevind dat vakke gedurende die wintermaande geneig is om tot 60 minute langer te slaap. Daarbenewens het deelnemers ongeveer 25 minute minder tyd geneem om in die herfs in 'n vinnige oogbeweging (REM) slaap te kom in vergelyking met die lente. Individue het gemiddeld ongeveer 30 minute meer REM-slaap in die winter ervaar as in die lente. Interessant genoeg was daar 'n beduidende afname in stadige-golf slaap, die diepste vorm van nie-vinnige oogbeweging (NREM) slaap, gedurende die herfs maande.

Die bevindinge daag die konvensionele oortuiging uit dat mense die invloed van sonlig op hul gedrag grootliks uitgeskakel het. Ten spyte van die feit dat hulle in 'n goed beligte stedelike omgewing woon, het die deelnemers steeds seisoenaliteit in hul slaappatrone getoon.

Terwyl die studiegroep relatief klein was en uit individue met slapeloosheid of depressie bestaan ​​het, was die verskil in slaapduur tussen somer en winter waarskynlik beduidend. Verdere navorsing wat 'n groter en gesonder steekproef behels, is nodig om die bevindinge te bekragtig.

FAQ

V: Wat was die hoofbevindinge van die studie?

A: Die studie het bevind dat deelnemers gedurende die wintermaande langer geslaap het en meer REM-slaap ervaar het in vergelyking met lente. Daar was ook 'n beduidende afname in stadige golf slaap gedurende die herfsmaande.

V: Het die studiedeelnemers in goed beligte stedelike gebiede gewoon?

A: Ja, die studiedeelnemers was stedelinge in 'n groot moderne metropool waar kunsmatige lig algemeen voorkom.

V: Is hierdie bevindinge van toepassing op alle individue?

A: Die studie het individue met slapeloosheid of depressie betrek, so verdere navorsing is nodig om te bepaal of hierdie slaappatrone konsekwent oor die algemene bevolking heen is.

V: Wat is die implikasies van hierdie bevindings?

A: Die bevindinge dui daarop dat mense inherente seisoenaliteit het, en slaapgewoontes moet aangepas word om die verhoogde slaapbehoefte gedurende die winter te akkommodeer.

V: Watter aanbevelings is gemaak op grond van die studie?

A: Die navorsers stel voor dat om vroeër in die winter te gaan slaap kan help om slaapkwaliteit en -duur te verbeter.

