Redwire Suksesvol 3D Bioprints Menslike Knie Meniskus in die Ruimte

Ruimtestelselvervaardiger Redwire het 'n groot mylpaal bereik deur die suksesvolle 3D-biodruk van 'n menslike kniemeniskus in die opgegradeerde 3D BioFabrication Facility (BFF) op die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die 3D-biogedrukte meniskus is terug na die Aarde vir verdere ontleding ná suksesvolle drukoperasies in Julie. Hierdie deurbraakprestasie sal na verwagting die weg baan vir verbeterde behandelings van meniskale beserings in die ruimte, wat algemeen onder Amerikaanse dienslede voorkom.

Die vermoë om komplekse weefsels soos die meniskus suksesvol in mikroswaartekrag te druk, verteenwoordig 'n beduidende sprong vorentoe in die ontwikkeling van 'n betroubare biodrukproses op skaal. Redwire se BFF, in kombinasie met die Advanced Space Experiment Processor (ADSEP), maak die presiese plasing van bioinks wat uit volwasse pluripotente stamselle bestaan ​​moontlik. Hierdie ultrafyn lae bioink, wat dunner as 'n menslike haar is, kan opgebou word om lewensvatbare strukture te vorm. Die opgedateerde BFF beskik ook oor 'n selkweekstelsel wat deur Redwire ontwikkel is om weefsel mettertyd te versterk en ineenstorting te voorkom.

Redwire se on-orbit 3D-drukvermoëns is aansienlik verbeter deur die opgegradeerde BFF. Die nuwe drukker bied verbeterde temperatuurbeheer wanneer daar met temperatuursensitiewe bioinks gewerk word, wat die vervaardigingsproses verder optimaliseer. Hierdie tegnologie hou groot belofte in om die tekort aan orgaanskenkers vir oorplantingspasiënte in die toekoms aan te spreek.

Die ISS het toenemend 'n spilpunt geword vir bykomende vervaardigingsnavorsing, met verskeie akademiese navorsers en kommersiële ondernemings wat voordeel trek uit die mikroswaartekragtoestande om nuwe 3D-druktegnologie te toets. In 'n aparte projek werk vyf Belgiese maatskappye en navorsingsentrums saam om 'n 3D-gedrukte 'hart-op-'n-skyfie' in 2025 na die ISS te stuur. Hierdie kunsmatige hart- en bloedsomloopstelsel sal wetenskaplikes in staat stel om die verouderingsproses van die hart te bestudeer , wat 20 keer vinniger in nul-swaartekrag-omgewings voorkom.

Bronne:

– Bron 1: [voeg bron in]

– Bron 2: [voeg bron in]