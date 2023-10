Nuwe navorsing dui daarop dat mense baie vroeër in die Amerikas gewoon het as wat voorheen gedink is

’n Onlangse studie het aan die lig gebring dat mense moontlik die Amerikas baie vroeër bewoon het as wat voorheen geglo is. Gefossileerde menslike voetspore wat in New Mexico ontdek is, is tussen 21,000 23,000 en 15,000 XNUMX jaar gelede teruggedateer, wat die algemene teorie uitdaag dat mense ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede in Noord- en Suid-Amerika aangekom het.

Die voetspore is gevind op die rand van 'n antieke meerbedding in White Sands Nasionale Park in New Mexico in 2021. Wetenskaplikes het aanvanklik die akkuraatheid van die dateringsmetodes wat gebruik is toe die voetspore die eerste keer ontdek is, bevraagteken. Verdere ontleding het egter bevestig dat die voetspore inderdaad 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar oud was, wat hulle die oudste menslike voetspore maak wat in die Amerikas gevind is.

In die eerste studie het wetenskaplikes radiokoolstofdatering gebruik om die ouderdom van waterplantsade te bepaal wat aan die voetspore vasgeplak is. Alhoewel sommige wetenskaplikes skepties was oor hierdie dateringsmetode, het die nuwe studie verskillende materiale vir radiokoolstofdatering gebruik. Navorsers het antieke konifeerstuifmeel en kwartskorrels ondersoek wat op die plek van die voetspore gevind is. Hulle het ongeveer 75,000 XNUMX korrels suiwer stuifmeel ontleed en die skade in die kristalroosters van antieke kwartskorrels opgemerk om hul ouderdom te skat.

Die resultate van die nuwe studie het twee lyne van bewyse verskaf wat die aanvanklike datumreeks van 21,000 23,000 tot 15,000 XNUMX jaar ondersteun het. Dit daag die idee uit dat mense in die Amerikas aangekom het kort voordat die Bering-landbrug sowat XNUMX XNUMX jaar gelede deur stygende seevlakke onder water is.

Antieke voetspore bied aan argeoloë waardevolle insig in vorige menslike aktiwiteite, wat foto's verskaf van hoe mense en diere op spesifieke plekke beweeg het. Terwyl ander argeologiese terreine in die Amerikas na 'n soortgelyke tydperk gedateer is, is hulle nie definitief gekoppel aan menslike teenwoordigheid nie. Die ontdekking van hierdie menslike voetspore by White Sands Nasionale Park bied onmiskenbare bewyse van menslike besetting in die streek.

