Menslike aktiwiteite veroorsaak 'n sewevoudige toename in atmosferiese kwikkonsentrasie: 'n nuwe metode vir skatting

'n Onlangse studie wat deur die Harvard John A. Paulson Skool vir Ingenieurswese en Toegepaste Wetenskappe (SEAS) gedoen is, het die ontstellende feit aan die lig gebring dat menslike aktiwiteite die konsentrasie van kwik in ons atmosfeer met 'n verbysterende sewevoudige verhoog het sedert 1500 nC. Hierdie aansienlike toename in kwikvlakke 'n bedreiging vir beide menslike gesondheid en die omgewing inhou.

Verstaan ​​Natuurlike Kwik Emissies

Die navorsingspan, onder leiding van professor Elsie M. Sunderland, het 'n baanbrekende metode ontwikkel om die jaarlikse emissies van kwik van vulkane akkuraat te skat – die grootste natuurlike uitstralers van hierdie giftige element. Deur presiese skatting van vulkaniese kwikvrystellings met 'n rekenaarmodel te kombineer, kon die navorsers die atmosferiese kwikvlakke voor menslike ingryping rekonstrueer.

Mens-geïnduseerde bronne van Mercurius

Voordat menslike aktiwiteite die natuurlike kringloop begin ontwrig het, het die atmosfeer ongeveer 580 megagram kwik bevat. Ander onafhanklike studies wat uitgevoer is om atmosferiese data te evalueer, het egter getoon dat die kwikinhoud teen 2015 die hoogte ingeskiet het tot ongeveer 4,000 XNUMX Mg, byna sewe keer die natuurlike basislyn. Die primêre skuldiges wat vir hierdie kommerwekkende styging verantwoordelik is, sluit in vrystellings van steenkoolaangedrewe kragsentrales, industriële aktiwiteite, afvalverbranding en mynbedrywighede.

Die impak op menslike gesondheid en die omgewing

Kwik, veral in die vorm van metielkwik, is 'n kragtige neurotoksiese middel wat in visse en ander organismes bioophoop, wat 'n bedreiging inhou vir beide waterlewe en mense wat besmette vis eet. Professor Sunderland beklemtoon die belangrikheid daarvan om die natuurlike kwiksiklus te verstaan ​​as 'n basislyn vir beleide wat daarop gemik is om kwikvrystellings te verminder en die volle impak van menslike aktiwiteite op die omgewing te begryp.

Insigte uit die studie

As gevolg van die minuskule teenwoordigheid van kwik in die atmosfeer, is dit feitlik onmoontlik om selfs 'n nanogram daarvan in 'n kubieke meter lug via satelliet op te spoor. Om hierdie struikelblok te oorkom, het die navorsers swaeldioksied, 'n belangrike komponent van vulkaniese emissies, as 'n proxy vir kwik gebruik. Deur die swaeldioksiedvlakke te ontleed en die GEOS-Chem-atmosferiese model toe te pas, het die span die verspreiding van vulkaniese kwik op 'n globale skaal beraam.

Die studie het ontdek dat hoewel vulkaniese emissies bydra tot atmosferiese kwikkonsentrasies, dit slegs 'n klein fraksie in die meeste streke wêreldwyd uitmaak. Sekere gebiede soos Suid-Amerika, die Middellandse See en die Stille Oseaan se Vuurring vertoon egter hoër vlakke van vulkaniese kwikvrystellings, wat dit uitdagend maak om die bydraes van menslike aktiwiteite na te spoor.

Implikasies van die studie

Om die belangrikheid van vulkaniese emissies in spesifieke streke te verstaan, is noodsaaklik om die langtermynneigings van kwik in visse, lug en oseane akkuraat te bepaal. Deur te korrigeer vir die natuurlike veranderlikheid in die vulkaniese invloed, kan navorsers waardevolle insigte kry oor die impak van menslike aktiwiteite. Hierdie kennis help met die ontwikkeling van effektiewe strategieë om kwikbesoedeling te versag en beide menslike gesondheid en die omgewing te beskerm.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoe het menslike aktiwiteit atmosferiese kwikvlakke beïnvloed?

Volgens 'n studie deur die Harvard John A. Paulson Skool vir Ingenieurswese en Toegepaste Wetenskappe (SEAS), het menslike aktiwiteite die konsentrasie van kwik in ons atmosfeer met sewevoudig verhoog sedert ongeveer 1500 CE

2. Wat is die primêre bronne van mens-geïnduseerde kwikvrystellings?

Die vernaamste skuldiges wat verantwoordelik is vir die skerp styging in atmosferiese kwikvlakke sluit in vrystellings van steenkoolaangedrewe aanlegte, industriële aktiwiteite, afvalverbranding en mynbedrywighede.

3. Waarom is dit belangrik om die natuurlike kwiksiklus te verstaan?

Om die natuurlike kwiksiklus te verstaan, bied 'n basislyn vir die opstel van effektiewe beleide om kwikvrystellings te verminder. Dit stel ons ook in staat om die volle impak van menslike aktiwiteite op die omgewing en die potensiële risiko's vir menslike gesondheid te begryp.

4. Hoe het die navorsers vulkaniese kwikvrystellings beraam?

Deur swaeldioksied, 'n belangrike komponent van vulkaniese emissies, as 'n proxy vir kwik te ontleed, het die navorsingspan die verspreiding van vulkaniese kwik op 'n globale skaal beraam deur die GEOS-Chem-atmosferiese model te gebruik.

5. Wat is die implikasies van die studie se bevindinge?

Die studie se bevindinge help navorsers om streke met hoër vlakke van vulkaniese kwikvrystellings te identifiseer, wat bydra tot 'n beter begrip van die impak van menslike aktiwiteite op langtermyn kwikneigings in visse, lug en oseane. Die regstelling vir natuurlike veranderlikheid is van kardinale belang om die risiko's wat met kwikbesoedeling geassosieer word, te assesseer en te versag.