Die volgende stap in die kartering van die menslike brein: die vaslegging van sinapsvlak-verbindingsdata

Die menslike brein, met sy ingewikkelde netwerk van neurone en sinapse, is lank reeds 'n raaisel vir wetenskaplikes. Harvard-neurowetenskaplike Jeff Lichtman en sy kollegas neem egter 'n baanbrekende stap om hierdie kompleksiteit te verstaan ​​deur 'n kaart van die brein te skep, bekend as 'n konneksie.

Lichtman, saam met vennote van Princeton Universiteit, MIT, Cambridge Universiteit en Johns Hopkins, het $30 miljoen se befondsing van die National Institutes of Health ontvang om die neurale bedrading binne 'n muisbrein te rekonstrueer. Deur 'n klein area van die brein af te beeld wat verantwoordelik is vir geheuekonsolidasie en ander komplekse take, poog die span om die haalbaarheid te demonstreer om die hele muisbrein op sinapsvlak te karteer.

Net soos die Menslike Genoomprojek 'n omvattende katalogus van menslike gene en hul DNA-volgordes verskaf het, sou Lichtman se konneksoom 'n omvattende diagram van elke neurale verbinding in die brein verskaf. Dit kan diepgaande implikasies hê vir die begrip en behandeling van breinafwykings soos outisme en skisofrenie. Tans word geglo dat hierdie afwykings veroorsaak word deur subtiele verkeerde bedrading in die brein wat nie deur huidige breinskanderings opgespoor kan word nie.

Die ontwikkeling van connectomics, die veld wat deur Lichtman gepionier is, het die potensiaal om ons begrip van die brein te revolusioneer. Deur 'n gedetailleerde kaart van neurale verbindings te verskaf, kan navorsers insig kry in die onderliggende oorsake van breinafwykings en nuwe benaderings vir diagnose en behandeling ontwikkel.

Die BRAIN Initiative, 'n navorsingsinisiatief wat deur die National Institutes of Health geloods is, het onlangs befondsing toegeken om die ontwikkeling van konneksie-navorsing te ondersteun. Lichtman se span is deel van die BRAIN Initiative Connectivity Across Scales-netwerk, wat daarop gemik is om die tegniese vermoëns en navorsingskapasiteit te ontwikkel wat nodig is om bedradingsdiagramme van hele breine te skep.

Ten slotte, die vaslegging van sinapsvlak-konneksoomdata is 'n belangrike volgende stap om die kompleksiteit van die menslike brein te verstaan. Met die potensiaal om ons begrip van breinafwykings te revolusioneer, kan hierdie navorsing die weg baan vir nuwe benaderings in diagnose en behandeling. Bron: The Mind of a Mouse (Sel); Jeff W. Lichtman en Viren Jain