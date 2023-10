Opwinding in die waters: Boggelrugwalvisse geniet 'n seewiermassering

’n Groep toeriste op ’n toer langs die kus van Perth, Australië, het ’n buitengewone ervaring gehad toe hulle twee hoogs opgewonde boggelrugwalvisse teëgekom het. Die toeragentskap, Whale Watch Western Australia, het die walvisse se gedrag beskryf terwyl hulle hul opgewondenheid gedraai, gerol en uitbasuin het. Die bron van hul entoesiasme? Seewier.

Luidens die agentskap se blogplasing geniet boggelrugwalvisse van alle ouderdomme 'n seewier-gesigbehandeling. Die sensitiewe vel en knolle op hul rostrum maak hulle ontvanklik vir die sensasie van 'n seewiermassering. Daar is na hierdie ontmoeting verwys as 'n "walvisdag-spa", wat die plesier beklemtoon wat hierdie wesens uit die interaksie put.

Tydens die toer het die toeriste ook die geleentheid gehad om verskeie moederbultrugwalvisse met hul kalwers, 'n groep van vier boggelrugmannetjies en 'n peul Bottlenose-dolfyne waar te neem. Whale Watch Western Australia het hul dankbaarheid uitgespreek omdat hulle by hierdie manjifieke wesens kon aansluit in hul sosialisering en speelse aktiwiteite.

Boggelrugwalvisse migreer jaarliks ​​in Wes-Australië, met meer as 45,000 XNUMX individue wat vanaf die koue voedingsgebiede van Antarktika na die warmer waters naby Kimberly vanaf September reis. Die ontmoeting met die opgewonde boggelrugte en ander mariene wild het hierdie ervaring onvergeetlik gemaak vir die toeriste.

Dit is werklik merkwaardig om hierdie intelligente en majestueuse wesens in hul natuurlike habitat te sien, wat betrokke is by sosiale en speelse gedrag.

