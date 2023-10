Asteroïde 12P/Pons-Brooks kan in 2024 met die blote oog sigbaar wees

Komeet 12P/Pons-Brooks, bekend vir sy kriovulkaniese aktiwiteit, sal op 21 April 2024 die naaste aan die aarde verbygaan. Met 'n deursnee van ongeveer 18.6 myl (30 km), het dit die potensiaal om met die blote oog sigbaar te word tydens hierdie noue ontmoeting.

Kriovulkanisme, ook bekend as koue vulkanisme, is 'n geologiese proses waar ysige materiale, soos water, ammoniak of metaan, uit die binnekant van 'n hemelliggaam uitbars in plaas van gesmelte rots. Hierdie kriovulkane word dikwels in ysige liggame soos komete en sommige mane in die buitenste sonnestelsel aangetref.

Komeet 12P/Pons-Brooks is die eerste keer in 1812 deur die sterrekundige Jean Louis Pons ontdek, en later onafhanklik herontdek deur William Robert Brooks in 1883. Dit volg 'n elliptiese wentelbaan om die Son, met 'n gemiddelde tydperk van ongeveer 70.5 jaar.

Tydens sy naaste benadering tot die Aarde in 2024 is daar 'n moontlikheid dat 12P/Pons-Brooks met die blote oog sigbaar kan wees. Dit beteken dat sterrekykers, sonder die hulp van teleskope of verkykers, dalk die komeet in die naghemel kan sien. Die sigbaarheid van komete kan egter soms onvoorspelbaar wees, aangesien dit afhang van faktore soos die komeet se helderheid en nabyheid aan die aarde.

Komete bestaan ​​uit 'n mengsel van vlugtige materiale, soos waterys, stof, koolstofdioksied en metaan. Wanneer 'n komeet nader aan die Son kom, veroorsaak hitte dat hierdie vlugtige materiale verdamp en 'n gloeiende koma, of atmosfeer, rondom die kern produseer. Hierdie gloeiende koma en die komeet se stert is wat komete van die Aarde af sigbaar maak.

Dit is belangrik vir sterrekunde-entoesiaste om op hoogte te bly van die jongste inligting en voorspellings rakende die sigbaarheid van komeet 12P/Pons-Brooks in 2024. Met behoorlike weerstoestande en 'n helder naghemel is daar 'n kans om hierdie kriovulkaniese komeet met die naakte te aanskou oog.

