Die grootste bekende sonstorm wat in antieke boomgroeiringe in die Franse Alpe geopenbaar is

Die jaarlikse groeiringe binne die antieke oorblyfsels van dennebome in die Suid-Franse Alpe het bewyse gelewer van die grootste bekende sonstorm. Hierdie storm, wat 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, sou verwoestende uitwerking op ons moderne tegnologie gehad het as dit vandag gebeur het. Die sonstorm het behels dat die son 'n groot uitbarsting van energieke deeltjies die ruimte ingestuur het. Die bewyse vir hierdie gebeurtenis is opgespoor in die groeiringe van boomreste wat langs die Drouzetrivier naby die dorp Gap gevind is.

Gedurende hierdie tyd was die Aarde in die greep van die laaste Ystydperk, en menslike jagter-versamelaars het gesukkel om in moeilike toestande regoor die wêreld te oorleef. Die sonstorm sou sigbaar gewees het as 'n helder sonvlam gevolg deur 'n massiewe aurora in die lug. Die mense wat in daardie tyd gewoon het, sou egter onbewus gewees het van die hoë-energie deeltjies of die geomagnetiese versteuring wat hulle ervaar het.

Die energieke sondeeltjies het die Aarde se boonste atmosfeer oorstroom, wat kernreaksies veroorsaak het en tot 'n styging in radiokoolstofproduksie gelei het. Hierdie aar is in die weefsel van die groeiende bome opgeneem, wat gelei het tot 'n aansienlike toename in radiokoolstofvlakke wat in die antieke groeiringe opgespoor is. Soortgelyke uiterste songebeurtenisse is in die verlede ontdek, met die mees onlangse wat in 774 en 993 nC plaasgevind het. Die Carrington-gebeurtenis van 1859, die grootste regstreeks waargenome sonstorm, het beduidende ontwrigtings aan telegrawe veroorsaak en 'n helder nag-aurora geskep.

Sonstorms van hierdie omvang het die potensiaal om katastrofiese skade aan ons moderne samelewing te veroorsaak, aangesien ons sterk op tegnologie staatmaak. Dit kan lei tot landwye stroomonderbrekings, satelliete permanent deaktiveer en stralingsrisiko's vir ruimtevaarders en lugvaart inhou. Die ekonomiese impak kan in die miljarde of selfs triljoene dollars in verlore BBP wees.

Dit is nog nie heeltemal verstaan ​​wat hierdie uiterste sonstorms veroorsaak, hoe gereeld hulle voorkom, of of hulle voorspel kan word nie. Die vraag bly of ons kommunikasie, elektrisiteitsnetwerke en satelliete hul impakte sal kan weerstaan ​​en vinnig sal herstel of as hulle katastrofies sal misluk.

Die bevindinge van hierdie studie is gestaaf deur 'n styging in 'n ander chemiese isotoop wat in Groenland yskerns gevind is wat uit dieselfde jaar dateer. Die goed bewaarde toestand van die boomstamme en die teenwoordigheid van organiese materiaal dui daarop dat hulle vinnig begrawe is tydens die einde van die laaste ystydperk.

