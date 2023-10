Wetenskaplikes ontdek die grootste bekende sonstorm in antieke boomringe

Navorsers het bewyse gevind van 'n massiewe sonstorm wat 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het, gebaseer op ontleding van jaarlikse groeiringe in dennebome in die Suidelike Franse Alpe. Die sonstorm, wat 'n groot uitbarsting van energieke deeltjies in die ruimte vrygelaat het, is die grootste bekende sonstorm tot nog toe. Die navorsers meen dat as so 'n storm vandag sou voorkom, dit katastrofiese uitwerking op moderne tegnologie kan hê, wat moontlik satelliete kan braai en wydverspreide kragonderbrekings kan veroorsaak.

Die bewyse vir die sonstorm is gevind in die vorm van 'n groot styging in radiokoolstofvlakke in die boomringe. Energieke sonkragdeeltjies het die Aarde se boonste atmosfeer oorstroom, wat 'n skielike styging in radiokoolstofproduksie veroorsaak het wat deur die groeiende bome geabsorbeer is. Die uitwerking van die sonstorm sou dramaties gewees het, met 'n helder sonvlam as die eerste sigbare teken, gevolg deur 'n massiewe aurora in die lug wat verder na die ewenaar strek as huidige aurora.

Volgens professor Tim Heaton van die Universiteit van Leeds, kan die impak van 'n soortgelyke sonstorm vandag katastrofies vir die samelewing wees, wat groot skade aan elektrisiteitsnetwerke veroorsaak, satelliete deaktiveer en stralingsrisiko's vir ruimtevaarders en lugvaart inhou. Die navorsers kon ook nie die frekwensie en voorspelbaarheid van sulke uiterste sonstorms bepaal nie, wat vrae laat ontstaan ​​het oor die veerkragtigheid van ons tegnologie teenoor hul impak.

Hierdie ontdekking dra by tot die groeiende begrip van die potensiële gevare wat sonstorms inhou, met nege uiterste sonstorms wat nou geïdentifiseer is met behulp van boomring-radiokoolstofbewyse. Die mees onlangse direk waargenome sonstorm het in 1859 plaasgevind, bekend as die Carrington-gebeurtenis, wat telegrawe ontwrig het en 'n nag-aurora geskep het wat so helder was dat voëls gesing het asof dit dagbreek was. Die sonstorm 14,300 XNUMX jaar gelede sou selfs erger gewees het, na raming sowat tien keer sterker as die Carrington-gebeurtenis.

Die bevindinge van hierdie studie is gepubliseer in die Royal Society se Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences joernaal. Die navorsers het ook hul bevindinge bevestig deur 'n ooreenstemmende piek in 'n ander chemiese isotoop in Groenland yskerns op te spoor wat uit dieselfde jaar dateer.

Bronne: Reuters