Hubble neem pragtige beeld van Rooi Nebula Westerhout 5

Hierdie onlangse beeld van die NASA/ESA Hubble-ruimteteleskoop vertoon 'n asemrowende toneel in helder rooi kleure. Die foto lig 'n klein area binne die newel Westerhout 5 uit, wat ongeveer 7,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is. Die beeld onthul 'n fassinerende kenmerk bekend as 'n vryswewende verdampende gasbolletjie (frEGG).

Die frEGG, voorgestel as 'n donker paddavisvormige streek na die boonste middel-links, het twee name—[KAG2008] globule 13 en J025838.6+604259. Hierdie frEGG's behoort aan die kategorie Verdampende Gasbolletjies (EIERS). Beide frEGGs en EGGs is digter sakke gas wat meer bestand is teen fotoverdamping in vergelyking met die omliggende gas. Fotoverdamping vind plaas wanneer intense bestraling, tipies deur jong, warm sterre uitgestraal word, gas ioniseer en versprei.

EIERS is die eerste keer betreklik onlangs geïdentifiseer, veral aan die punte van die ikoniese Pilare van die Skepping wat in 1995 deur Hubble afgebeeld is. Aan die ander kant is frEGG's selfs meer onlangs geklassifiseer en word hulle onderskei deur hul losstaande en kenmerkende 'kop-stert'-vorm. Sterrekundiges is veral geïntrigeerd deur hierdie EIERS en frEGG's omdat hul digtheid die gas binne hulle beskerm teen intense ultraviolet (UV) straling, wat volop is in streke wat ryk is aan jong sterre. Daar word geglo dat hierdie relatiewe ondeursigtigheid deurslaggewend is vir die vorming van protosterre, met baie frEGG's en EGG's wat as kwekerye vir nuwe sterre dien.

In hierdie merkwaardige beeld verskyn die frEGG as 'n donker streek te midde van 'n see van rooi lig. Die rooi kleur stem ooreen met 'n tipe lig-emissie bekend as H-alfa-emissie. Hierdie emissie vind plaas wanneer 'n energieke elektron binne 'n waterstofatoom 'n spesifieke hoeveelheid energie vrystel, wat die duidelike rooi lig tot gevolg het.

Hierdie boeiende beeld verskaf aan sterrekundiges waardevolle insigte in die ingewikkelde prosesse betrokke by stervorming binne newels soos Westerhout 5.

Bron: Europese Ruimte-agentskap (ESA)