'n Nader kyk na NGC 685: 'n Gestreepte spiraalstelsel

In die groot finale van Galaxy Week het die NASA/ESA Hubble-ruimteteleskoop ons met 'n asemrowende beeld van NGC 685, 'n spiraalvormige sterrestelsel in die sterrebeeld Eridanus geleë. Hierdie boeiende sterrestelsel, wat ongeveer 58 miljoen ligjaar weg is, is op sekere tye sigbaar vanaf die suidelike halfrond.

NGC 685 spog met 'n deursnee van ongeveer 60,000 XNUMX ligjare, wat dit effens kleiner maak as ons eie Melkweg-sterrestelsel. By nadere ondersoek onthul die Hubble-beeld kolle van lewendige blou wat langs die arms van die sterrestelsel versprei is. Hierdie kolle is sterreswerms, wat groepe sterre is wat deur hul gravitasie-aantrekkingskrag bymekaar gehou word.

Boonop vertoon die beeld strepies van donkerrooi naby die sentrale staaf van NGC 685. Hierdie donkerrooi gedeeltes verteenwoordig interstellêre gas en stof, die boustene waaruit sterre gebore word. Hierdie beeld sal 'n belangrike rol speel in wetenskaplike navorsing wat gefokus is op die vorming en evolusie van sterreswerms.

Die Hubble-ruimteteleskoop dra steeds by tot ons begrip van die heelal, danksy sy merkwaardige vermoëns. As een van die mees bekende en kragtigste astronomiese sterrewagte wat ooit in die ruimte ontplooi is, laat Hubble se posisie bokant die aarde se atmosfeer dit toe om duidelike en gedetailleerde beelde vas te vang, onbelemmer deur atmosferiese vervormings.

Om die kosmiese prag van NGC 685 te aanskou en in die raaisels van sterreswermsvorming te delf, blyk die Hubble-ruimteteleskoop weer eens 'n onskatbare bate vir die wetenskaplike gemeenskap en sterrekunde-entoesiaste te wees.

Bronne:

– NASA/ESA Hubble-ruimteteleskoop

– Twitter (@NASAHubble)