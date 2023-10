Geheimsinnige kosmiese ontploffing skep briljante flits van lig

’n Geheimsinnige kosmiese gebeurtenis het ’n skouspelagtige uitbarsting van blou lig in die ruimte tussen twee sterrestelsels meer as 3 miljard ligjare ver veroorsaak. Hierdie gebeurtenis staan ​​bekend as 'n luminous fast blue optiese transient (LFBOT), wat 'n seldsame en verwarrende sterrekundige verskynsel is.

LFBOTs word steeds nie ten volle verstaan ​​nie, met die eerste een, genaamd "die koei" (AT2018koei), wat in 2018 waargeneem is. Die koei was besonder helder, tot 100 keer helderder as 'n tipiese supernova, en het ongewone gedrag getoon. Dit het binne 'n paar dae vervaag, in teenstelling met die weke of maande wat supernovas normaalweg helder bly.

Soortgelyke uitbarstings van lig, wat ongeveer een keer per jaar ontdek word, word na diere vernoem op grond van die laaste drie letters van hul benaming. Enkele voorbeelde sluit in die Kameel, Koala en Tasmaniese Duiwel. Die mees onlangse LFBOT, met die bynaam "die Finch" (AT2023fhn), is op 10 April deur die Zwicky Transient Facility by Palomar Observatory in Kalifornië opgespoor.

Die Finch se spektrum, gemeet deur die Gemini South-teleskoop in Chili, het 'n temperatuur van ongeveer 20,000 3 grade Celsius getoon. Dit is warm, maar nie so warm soos massiewe sterre of supernovas nie. Die Finch se rooiverskuiwingsmetings dui daarop dat dit sowat XNUMX miljard ligjare ver geleë is, ’n afstand wat net die Hubble-ruimteteleskoop kan oplos.

Wat sterrekundiges egter die meeste verras het, was die Finch se ligging. Vorige LFBOT's is in die spiraalarms van sterrestelsels waargeneem, maar die Finch is in die intergalaktiese ruimte gevind, geleë tussen 'n groot spiraalstelsel en 'n klein sterrestelsel. Dit daag die moontlikheid uit dat dit die supernova van 'n ontploffende massiewe ster kan wees, aangesien massiewe sterre tipies nie genoeg tyd het om sulke afstande af te lê voordat hulle supernova gaan nie.

Navorsers ondersoek tans twee moontlike verklarings vir die Finch se oorsprong. Een moontlikheid is dat dit voortgespruit het uit die ontwrigting van 'n ster deur 'n middelmassa swart gat. Nog 'n hipotese is dat dit 'n kilonova was, die ontploffing wat plaasvind wanneer twee neutronsterre of 'n neutronster en 'n swart gat bots.

Die ontdekking van die Finch laat meer vrae as antwoorde ontstaan. Verdere navorsing is nodig om die ware oorsaak van hierdie fassinerende kosmiese gebeurtenis te bepaal. Die bevindinge is aanvaar vir publikasie in die joernaal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

