Wetenskaplikes sien geheimsinnige helderblou optiese oorgang (LFBOT) in die ruimte

Wetenskaplikes het 'n verstommende ontdekking gemaak met die Hubble-ruimteteleskoop - 'n Luminous Fast Blue Optical Transient (LFBOT). Hierdie vlugtige ontploffing in sigbare golflengtes het plaasgevind in 'n gebied van die ruimte wat nie met enige bekende sterrestelsel geassosieer word nie, wat dit des te meer raaiselagtig maak. LFBOT's is onverwagte flitse in die heelal, en hul aard en oorsprong bly 'n raaisel.

Die eerste LFBOT is in 2018 opgespoor, en sedertdien is ongeveer een soortgelyke ontploffing elke jaar opgespoor. Hierdie ontploffings is van die mees geheimsinnige gebeure in die heelal, met slegs 'n handjievol opsporings tot dusver. Die onlangse LFBOT, aangewys as AT2023fhn en met die bynaam "The Finch", het tipiese kenmerke van hierdie gebeurtenisse getoon - 'n vinnige toename in intensiteit gevolg deur 'n vinnige vervaag binne 'n paar dae.

Die ontdekking van The Finch is gemaak deur die Zwicky Transient Facility, 'n sterrewag wat toegewy is om voorwerpe op te spoor wat van posisie of helderheid verander. Dit was egter net die Hubble-ruimteteleskoop wat die ontploffing presies kon opspoor. Die interessante aspek van The Finch is dat dit tussen twee sterrestelsels voorgekom het, op afstande van 50,000 15,000 en XNUMX XNUMX ligjare. Dit weerspreek die vorige oortuiging dat LFBOTs slegs binne gasheersterrestelsels kan voorkom.

Wetenskaplikes het aanvanklik gedink dat LFBOT's deur 'n seldsame tipe supernova veroorsaak is, waar 'n massiewe ster aan die einde van sy lewe sy buitenste atmosfeer gewelddadig afwerp. Alle vorige LFBOTs is waargeneem in die spiraalarms van sterrestelsels, wat bekend staan ​​as sterre-kwekerye. Hierdie streke is broeikas vir voortdurende stervorming. The Finch daag egter hierdie teorie uit deur ver weg van enige gasheersterrestelsel te voorkom.

'n Alternatiewe verduideliking vir LFBOTs is die teenwoordigheid van intermediêre massa swart gate. Hierdie swart gate, wat vermoedelik bestaan ​​maar nog nie opgespoor is nie, val tussen die massagaping van stermassa swart gate en supermassiewe swart gate. Daar word geglo dat hulle in die kern van bolvormige swerms woon, en Hubble kan dalk vasstel of daar 'n bolvormige swerm in die buitenste rande van een van die naburige sterrestelsels is waar The Finch voorgekom het.

Hierdie ontdekking laat meer vrae ontstaan ​​oor die aard en oorsprong van LFBOTs. Verdere ondersoek en waarnemings met kragtige teleskope soos Hubble kan dalk meer insigte gee oor hierdie geheimsinnige ontploffings in die heelal.

Bronne:

– Beeldkrediet: NASA, ESA, NSF se NOIRLab, M Garlick, M Zamani

– Beeldkrediet: NASA, ESA, STScI, A Crimes, Radboud Universiteit