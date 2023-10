Galaktiese bure: NGC 3558 en LEDA 83465

Hierdie artikel beklemtoon twee sterrestelsels, NGC 3558 en LEDA 83465, soos gesien in 'n onlangse Hubble-ruimteteleskoop-beeld. Hulle is ongeveer 450 miljoen ligjare van die aarde af geleë en word deur ongeveer 150,000 2.5 ligjare geskei. Alhoewel hierdie afstand groot mag lyk, is dit relatief naby in galaktiese terme, veral as dit vergelyk word met die XNUMX miljoen ligjaar afstand van ons naaste galaktiese buurman, die Andromeda-sterrestelsel.

Die rede vir hul nabyheid is dat hulle aan die Abell 1185-sterrestelselswerm behoort, 'n diggepakte en chaotiese swerm waar sterrestelsels deur swaartekrag met mekaar in wisselwerking tree. Sommige interaksies het daartoe gelei dat sterrestelsels uitmekaar geskeur is, maar NGC 3558 het daarin geslaag om sy integriteit as 'n elliptiese sterrestelsel en 'n lae-ionisasie kernemissielyngebied (LINER) te behou.

LINER's is galaktiese kerne of kerne wat gekenmerk word deur die chemiese vingerafdrukke in die lig wat hulle uitstraal. LINERs straal lig uit wat aandui dat die atome en molekules daarin óf swak geïoniseer is óf glad nie geïoniseer is nie. Ionisasie vind plaas wanneer atome of molekules elektrone verloor of opneem, en in die geval van LINERs, dui die swak ionisasie daarop dat baie van die atome en molekules óf 'n enkele elektron verloor het óf al hul elektrone behou het.

Die presiese meganisme agter hierdie swak ionisasie in LINERs soos NGC 3558 is steeds 'n onderwerp van debat onder sterrekundiges. Dit kan deur verskillende prosesse soos skokgolwe, bestraling van massiewe sterre of warm gas in aanwasskywe binne sterrestelsels aangedryf word. NGC 3558 het waarskynlik sy huidige vorm verkry deur kleiner sterrestelsels in die sterrestelselswerm te verslind, soortgelyk aan LEDA 83465.

Bronne:

– Hubble-ruimteteleskoop Foto van die Week: ESA/Hubble & NASA, M. West

– Hubble-ruimteteleskoop: Die Hubble-ruimteteleskoop (Hubble of HST) is een van NASA se Groot Sterrewagte en is in 1990 in 'n lae Aarde-baan gelanseer. Dit is vernoem na die sterrekundige Edwin Hubble.

– Melkweg: Die Melkweg is die sterrestelsel wat ons Sonnestelsel bevat en is deel van die Plaaslike Groep sterrestelsels. Dit is 'n spiraalvormige sterrestelsel met 'n geskatte 100-400 miljard sterre en 'n deursnee van 150,000 200,000-XNUMX XNUMX ligjare. Die naam "Melkweg" kom van sy voorkoms as 'n dowwe strook lig in die naghemel.