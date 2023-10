Nuwe Galaxy-beeld onthul seldsame bevindings

Die Hubble-ruimteteleskoop het 'n boeiende beeld verskaf van NGC 612, 'n aktiewe lensvormige sterrestelsel wat ongeveer 400 miljoen ligjare van die aarde af geleë is. Hierdie sterrestelsel, wat in 1837 deur die Britse sterrekundige John Herschel ontdek is, is maklik sigbaar vanaf die suidelike halfrond.

NGC 612 is nie net 'n aktiewe sterrestelsel nie, maar val ook onder die kategorie van 'n Seyfert-sterrestelsel, die mees algemene tipe aktiewe sterrestelsel. Spesifiek, dit word geklassifiseer as 'n Tipe II Seyfert, wat aandui dat die materie rondom sy middel rustig om die kern beweeg. ’n Interessante eienskap van NGC 612 is sy taamlik jong sterre, wat na raming tussen 40 en 100 miljoen jaar oud is.

Wat NGC 612 onderskei, is sy status as 'n seldsame nie-elliptiese radiosterrestelsel, wat beteken dat dit aansienlike radio-emissies vertoon. Die assosiasie daarvan met die radiobron PKS 0131-36 is 'n ongewone kenmerk, aangesien slegs vyf sulke radio-uitstralende lensvormige sterrestelsels tot dusver in die heelal geïdentifiseer is.

Wetenskaplikes het verskeie teorieë voorgestel om die ongewone radio-emissies wat in NGC 612 waargeneem is te verduidelik. Een moontlikheid dui daarop dat hierdie emissies voortgespruit het uit 'n vorige interaksie met 'n metgesel spiraalsterrestelsel. Nog 'n hipotese ondersoek die sterrestelsel se helder en dominante bult, wat lyk soos die bulte wat in elliptiese radiosterrestelsels voorkom.

Die Hubble-ruimteteleskoop, 'n samewerking tussen NASA en ESA, het 'n deurslaggewende rol gespeel in die waarneming en bevordering van ons begrip van die heelal. Sy lansering in 1990 aan boord van die Space Shuttle Discovery het dit toegerus met sigbare en infrarooi vermoëns, wat ongeëwenaarde duidelikheid en presisie in die bestudering van hemelvoorwerpe moontlik maak.

Bronne:

– Hubble-ruimteteleskoop

– NASA

- DAARDIE