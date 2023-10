Nuwe Hubble-beeld onthul herfskleure in die ruimte

’n Asemrowende nuwe beeld van die Hubble-ruimteteleskoop vertoon ’n newel in die lewendige skakerings van herfs, net betyds vir die blaarwisselseisoen in die noordelike halfrond. Die beeld neem 'n gedeelte van die Westerhout 5-newel vas, ook bekend as die Siel-newel, wat 7,000 XNUMX ligjaar weg geleë is.

Die Westerhout 5-newel is 'n emissienewel, wat beteken dat sy boeiende kleure en ingewikkelde vorms gevorm word deur gas wat geïoniseer is deur die bestraling wat deur warm, helder sterre uitgestraal word. Hierdie newel wys die proses van stervorming, waar massiewe sterre straling en rukwinde van sterwinde afgee, wat nabygeleë materiaal verwyder en holtes in die newel skep.

In die holtes tussen hierdie skoongemaakte gebiede word gas saamgestoot, wat lei tot die vorming van digter streke waar nuwe sterre gebore kan word. Die Hubble-beeld beklemtoon ook die teenwoordigheid van 'n vryswewende verdampende gasbolletjie (frEGG). Hierdie paddavisvormige donker gebied, wat in die boonste middel-links van die beeld geplaas is, is digter en meer bestand teen ioniserende straling.

Die frEGG dien as 'n soort "eier" waaruit nuwe sterre moontlik kan ontstaan. Hierdie sakke gas, bekend as EIERS, kan uiteindelik protosterre inkubeer soos hulle warmer word en die digtheid in hul omgewing toeneem. Die EIERS in hierdie beeld is van die vryswewende tipe, wat beteken dat hulle nie aan enige spesifieke struktuur geheg is nie, maar steeds aan hul kenmerkende vorm herken kan word.

Hierdie betowerende beeld bied 'n boeiende uitsig van die herfskleure in die ruimte, wat die skoonheid en diversiteit van hemelse formasies ten toon stel. Die Hubble-ruimteteleskoop gaan voort om verstommende beelde te openbaar wat ons begrip van die kosmos verdiep en verwondering en ontsag inspireer.

Bron: NASA/ESA Hubble-ruimteteleskoop

Definisies:

– Nebula: 'n Groot wolk van gas en stof in die buitenste ruimte, sigbaar óf as 'n ligte kol óf as 'n donker silhoeët teen ander lig materie.

– Emissienewel: ’n Newel wat in spesifieke golflengtes van lig gloei as gevolg van die teenwoordigheid van geïoniseerde gas.

– Ionisasie: Die proses waardeur atome of molekules elektrone verkry of verloor, wat 'n gelaaide deeltjie tot gevolg het.

– Sterwinde: Strome deeltjies, hoofsaaklik protone en elektrone, wat uit die boonste atmosfeer van 'n ster uitgestoot word.

– Protostar: ’n Ontwikkelende ster wat nog nie warm genoeg is om kernfusie in sy kern te begin nie.

