Nuwe Hubble-beeld bied 'n pragtige ultravioletperspektief van Jupiter

Nuut vrygestel van die NASA Hubble-ruimteteleskoop is 'n boeiende beeld wat die planeet Jupiter in 'n lewendige kleursamestelling van ultraviolet-golflengtes vertoon. Hierdie beeld val saam met die verskynsel bekend as opposisie, 'n verskynsel waarin Jupiter en die Son aan weerskante van die lug verskyn. Een prominente kenmerk wat in hierdie beeld vasgevang is, is Jupiter se bekende "Groot Rooi Vlek", 'n massiewe storm wat sterrekundiges al eeue lank gefassineer het.

Terwyl die menslike oog die Groot Rooi Vlek as rooi waarneem, lyk dit in hierdie ultravioletbeeld donkerder. Hierdie teenstrydigheid ontstaan ​​omdat waasdeeltjies op hoë hoogte binne Jupiter se atmosfeer lig in ultravioletgolflengtes absorbeer. Dit lyk egter of die rooierige, golwende poolwaas effens minder lig absorbeer as gevolg van verskille in deeltjiegrootte, samestelling of hoogte bo seespieël.

Die data wat gebruik is om hierdie treffende ultravioletbeeld te skep, is afgelei van 'n Hubble-voorstel wat daarop gemik was om Jupiter se ontwykende superstormstelsel te ondersoek. Wetenskaplikes betrokke by die projek beplan om hierdie data te benut om die 3D-wolkstrukture binne Jupiter se atmosfeer te karteer, met 'n spesifieke fokus op diepwaterwolke.

Hubble se verkenning van die buitenste planete het 'n ryk geskiedenis, wat wissel van die waarneming van die impakvolle Komeet Shoemaker-Levy 9 tot die bestudering van Jupiter se onstuimige storms. Met sy dekades lange loopbaan en unieke uitkykpunt bied die teleskoop sterrekundiges van onskatbare insigte in die evolusie van hierdie dinamiese planeet.

Die ultraviolet-waarnemingsvermoë van die Hubble-ruimteteleskoop stel wetenskaplikes in staat om te delf in die geheimenisse van kort, hoë-energie golflengtes van lig wat buite die omvang van menslike visie lê. Ultravioletlig verklap boeiende kosmiese verskynsels, insluitend emissies van die jongste en warmste sterre wat in nabygeleë sterrestelsels ingebed is, inligting oor die samestelling, digthede en temperature van interstellêre materie, en besonderhede oor die evolusie van sterrestelsels.

Dit is belangrik om daarop te let dat hierdie beeld 'n valskleurvoorstelling is aangesien die menslike oog nie ultravioletlig kan waarneem nie. Om betekenisvolle beeldmateriaal te produseer, is aan die beeld kleure van die sigbare ligspektrum toegeken, met elke kleur wat ooreenstem met 'n ander ultravioletfilter wat gebruik is. In hierdie geval is die toegewysde kleure vir elke filter soos volg: Blou: F225W, Groen: F275W, en Rooi: F343N.

