Die pragtige spiraalsterrestelsel NGC 4654: 'n pragtige blik op kosmiese verskynsels

Die Hubble-ruimteteleskoop gaan voort met sy missie om die uitgestrektheid van die heelal te verken en ons te verlustig met ongelooflike beelde. As deel van hierdie voortdurende poging deel Hubble elke dag 'n nuwe beeld van 'n sterrestelsel tot 7 Oktober. Die jongste verstommende onthulling is NGC 4654, 'n intermediêre spiraalsterrestelsel wat in die sterrebeeld Maagd geleë is.

NGC 4654 is 'n intrige sterrestelsel ongeveer 55 miljoen ligjare van die aarde af. Dit staan ​​uit met sy blink middelpunt en kolkende sterrearms. Wat hierdie sterrestelsel so uniek maak, is sy klassifikasie as 'n "intermediêre" spiraalsterrestelsel, wat eienskappe van beide ongestremde en gestreepte spirale kombineer.

NGC 4654, net noord van die hemelewenaar, is sigbaar vanaf beide die noordelike en die meeste dele van die suidelike halfrond. Baie sterrestelsels in die Maagdswerm, insluitend NGC 4654, vertoon 'n asimmetriese verspreiding van sterre en neutrale waterstofgas. Wetenskaplikes skryf hierdie asimmetrie toe aan 'n proses genaamd "ramdrukstroop".

Ramdrukstroop vind plaas wanneer 'n sterrestelsel soos NGC 4654 deur 'n oorverhitte plasma beweeg, bekend as die "intracluster-medium", wat hoofsaaklik uit waterstof bestaan. Die aantrekkingskrag van die Virgo-sterrestelselswerm oefen druk uit op NGC 4654, wat dit van sy gas stroop. Hierdie proses vorm 'n lang, dun stert waterstofgas aan die suidoostelike kant van die sterrestelsel, wat lyk soos die effek van wind op 'n motorfietsryer.

Interessant genoeg, ten spyte van ramdrukstrooping, handhaaf NGC 4654 sterformasietempo's wat ooreenstem met ander sterrestelsels van sy grootte. Hierdie ongewone verskynsel word toegeskryf aan 'n interaksie met sy metgesel-sterrestelsel, NGC 4639, sowat 500 miljoen jaar gelede. Die gravitasietrek van NGC 4639 het NGC 4654 se gas langs sy rand gestroop, wat 'n asimmetriese verspreiding van sterre veroorsaak het en stervorming in daardie streek beperk het.

Die bestudering van sterrestelsels soos NGC 4654 verskaf aan wetenskaplikes waardevolle insigte oor die verhouding tussen jong sterre en die koue gas waaruit hulle vorm. Die beeld wat deur NASA se Hubble-ruimteteleskoop vasgevang is, met behulp van sigbare, ultraviolet en infrarooi lig, bied 'n asemrowende blik op hierdie kosmiese verskynsels.

Bronne:

– Hubble-ruimteteleskoop

– NASA