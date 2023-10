Die raaisel van die helder vinnige blou optiese verbygaande tyd

Die Hubble-ruimteteleskoop het onlangs 'n seldsame en verwarrende gebeurtenis in die heelal waargeneem. ’n Ligte vinnige blou optiese oorgang (LFBOT), bekend as The Finch, het op ’n plek verskyn wat verwagtinge weerstaan ​​het – dit het buite ’n sterrestelsel plaasgevind. Hierdie ontdekking het sterrekundiges laat kopkrap, aangesien daar voorheen gedink is dat hierdie gebeure van binne sterrestelsels ontstaan ​​waar sterre vorm.

Die Finch is deur die Hubble-teleskoop opgespoor, wat sy oorsprongspunt tussen twee sterrestelsels onthul het. Dit was ongeveer 50,000 15,000 ligjare weg van 'n groter spiraalstelsel en ongeveer XNUMX XNUMX ligjare van 'n kleiner sterrestelsel af. Die feit dat dit ver weg van enige stervormende streek plaasgevind het, het net die raaisel rondom hierdie gebeure verdiep.

Ligte vinnige blou optiese oorgange is uiters helder ligflitse wat vinnig ontwikkel, wat piekhelderheid bereik en binne 'n kwessie van dae vervaag. Hulle is slegs 'n paar keer waargeneem sedert hul ontdekking in 2018, en daar is gevind dat alle vorige voorvalle binne sterrestelsels gebeur waar sterre gebore word.

Met behulp van grondgebaseerde sterrewagte, soos die Gemini South-sterrewag, kon sterrekundiges vasstel dat The Finch 'n temperatuur van ongeveer 20,000 36,000 grade Celsius (XNUMX XNUMX grade Fahrenheit) gehad het, wat sy intense energievrystelling beklemtoon.

Die ongewone aard van The Finch het daartoe gelei dat wetenskaplikes hul begrip van LFBOTs heroorweeg. Voorheen is geglo dat LFBOT's veroorsaak is deur 'n seldsame tipe supernova wat geassosieer word met baie groot en kortlewende sterre wat naby sterre-kwekerye gevind is. The Finch daag egter hierdie idee uit, wat daarop dui dat die ware oorsaak van LFBOTs iets heeltemal anders kan wees.

Bespiegelings oor die oorsaak van LFBOTs sluit in sterre wat uitmekaar geskeur word deur swart gate of vinnigbewegende sterre wat ontplof terwyl hulle tussen sterrestelsels beweeg. Weens die rariteit van hierdie gebeure is dit egter moeilik om definitiewe gevolgtrekkings te maak in hierdie stadium van navorsing.

Die ontdekking van The Finch het meer vrae as antwoorde opgelewer, wat die behoefte aan verdere ondersoek beklemtoon. Ashley Crimes, hoofnavorser van die studie, het die behoefte aan bykomende werk uitgespreek om die ware verklaring vir hierdie geheimsinnige gebeure te bepaal.

Bron: NASA, ESA, NSF se NOIRLab, M. Garlick, M. Zamani