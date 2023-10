Die fassinerende studie van Supernova-oorblyfsels met behulp van die Hubble-ruimteteleskoop

By

Wetenskaplikes gebruik data van die Hubble-ruimteteleskoop om die veranderinge wat mettertyd in supernova-oorblyfsels plaasvind, te bestudeer. Hierdie oorblyfsels is die gevolg van die plofbare sterftes van massiewe sterre, wat groot hoeveelhede energie vrystel en die omliggende omgewing transformeer. Wanneer die skokgolf van 'n supernova-ontploffing deur die ruimte beweeg en met stof en gas bots, kan dit ingewikkelde en pragtige strukture skep wat bekend staan ​​as supernova-oorblyfsels.

Die Cygnus-lus is een van die bekendste oorblyfsels en strek oor ongeveer 120 ligjare in deursnee. NASA se Hubble-ruimteteleskoop het beelde van hierdie borrelvormige voorwerp in 2020 vasgelê, wat navorsers van waardevolle data vir hul studie voorsien het.

Hoofskrywer Ravi Sankrit van die Space Telescope Science Institute verduidelik dat die Hubble-beelde ongekende duidelikheid bied in die waarneming van die rand van die Cygnus-lus. Hulle openbaar inligting oor die digtheidsvariasies wat deur die supernova-skokke teëgekom word terwyl hulle deur die ruimte voortplant, sowel as die onstuimigheid in die streke agter hierdie skokke.

Deur Hubble-waarnemings van 2020 en 2001 te vergelyk, kon wetenskaplikes bereken dat die skok teen 'n verstommende spoed van meer as 'n halfmiljoen myl per uur beweeg. Verbasend genoeg het die skok in hierdie tyd glad nie verlangsaam nie.

Die vorm van die Cygnus-lus verskyn as 'n filament omdat ons dit van die kant af bekyk, soortgelyk aan hoe 'n gerimpelde vel lyk. Die "gedraaide linte van lig" wat in die beeld gesien word, spruit uit die skokgolf wat verskillende digthede van materiaal in die interstellêre medium teëkom.

Die interstellêre medium verwys na die dun gebied van stof en gas wat tussen sterstelsels bestaan. Soos die skok deur hierdie medium beweeg, skep dit die unieke vorm wat in die Cygnus-lus gesien word. Die navorsers was aangenaam verras deur die ingewikkelde en delikate struktuur wat deur die Hubble-beelde geopenbaar is.

Die bevindinge van hierdie studie word in The Astrophysical Journal gepubliseer.

