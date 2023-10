Hubble-teleskoop neem treffende beeld vas van NGC 6951: 'n Intermediêre spiraalstelsel

’n Asemrowende nuwe beeld wat deur NASA se Hubble-ruimteteleskoop vasgevang is, wys die skoonheid van NGC 6951, ’n intermediêre spiraalsterrestelsel wat 78 miljoen ligjaar weg in die konstellasie Cepheus geleë is. Die beeld wys helderblou spiraalarms wat om die wit middelpunt van die sterrestelsel draai.

NGC 6951 het sterrekundiges gefassineer vanweë sy unieke stergeskiedenis. Sowat 800 miljoen jaar gelede het die sterrestelsel 'n tydperk van intense stervorming beleef. Na 'n stilte van 300 miljoen jaar het stergeboorte weer hervat. Die gemiddelde ouderdom van die sterreswerms in NGC 6951 is na raming tussen 200 en 300 miljoen jaar oud, maar sommige swerms dateer een miljard jaar terug. Hierdie sterreswerms verskyn as helderblou speldeprikke te midde van onstuimige streke van gas, wat in donkerrooi uitgebeeld word.

NGC 6951 word geklassifiseer as 'n Tipe II Seyfert-sterrestelsel, wat gekenmerk word deur sy uitstraal van groot hoeveelhede infrarooi straling en die teenwoordigheid van stadigbewegende gasvormige materiaal naby sy middel. Sommige wetenskaplikes klassifiseer dit ook as 'n lae-ionisasie kern-emissielynstreek (LINER) sterrestelsel, wat swak geïoniseerde of neutrale atome uitstraal. NGC 75,000, wat oor ongeveer 6951 XNUMX ligjare strek, is sigbaar vanaf die noordelike halfrond vanweë sy nabyheid aan die noordelike hemelpool.

Die middel van NGC 6951 huisves 'n supermassiewe swart gat wat omring word deur 'n ring van sterre, gas en stof wat oor sowat 3,700 1 ligjare strek. Hierdie struktuur, wat bekend staan ​​as die "sirkelkernring", vorm al vir ongeveer 1.5 tot 40 miljard jaar sterre. Wetenskaplikes vermoed dat interstellêre gas deur die sterrestelsel se digte staaf vloei om die sirkelvormige ring te bereik, wat brandstof verskaf vir voortdurende stervorming. Ongeveer 100% van die massa in die ring bestaan ​​uit relatief nuwe sterre, minder as XNUMX miljoen jaar oud. Spiraalbane stof verbind die sterrestelsel se middelpunt met sy buitenste streke, wat bykomende materiaal vir toekomstige stervorming bydra.

NGC 6951 het verskeie plofbare gebeure in die vorm van supernovas gesien. Sterrekundiges het die afgelope 25 jaar tot ses supernovas in die sterrestelsel aangeteken. Hierdie sterontploffings bied waardevolle insig in die stamsterre, insluitend hul ouderdom, helderheid en posisie.

Die beeld van NGC 6951 is geskep met behulp van data wat deur Hubble se Wide Field Camera 3 en Advanced Camera for Surveys in beide sigbare en infrarooi lig ingesamel is.

