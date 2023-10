Die Hubble-ruimteteleskoop neem skouspelagtige beeld van hoëmassa-sterformasie vas

Die Hubble-ruimteteleskoop het 'n pragtige beeld van 'n streek bekend as G35.2-0.7N geneem, wat gekenmerk word deur sy hoëmassa-stervorming. Hierdie gebied is ongeveer 7200 ligjare van die Aarde in die Aquila-sterrebeeld geleë en is die tuiste van ten minste een B-tipe ster. Hierdie sterre is so massief dat hulle uiteindelik hul lewe in vernietigende supernovas sal beëindig. Selfs in hul vormingstadium het hierdie sterre egter 'n beduidende impak op hul omgewing.

Die beeld, geneem met Hubble se Wide Field Camera 3, onthul 'n kragtige protostellêre straal wat deur die B-tipe ster gelanseer is. Hierdie straal is verantwoordelik vir die stralende vertoning wat in die beeld gesien word. Die data wat gebruik is om hierdie beeld te skep, is hoofsaaklik vir spesifieke navorsingsdoeleindes ingesamel, insluitend die meting van ionisasie in die strale wat deur die begrawe protoster binne G35.2-0.7N uitgestraal word.

Protostellêre strale is massiewe gekollimeerde strale materie wat uit protosterre uitgestoot word. Hierdie strale strek in relatief reguit lyne en lewer 'n skouspelagtige visuele vertoning. In die beeld lyk baie van die newel donker, aangesien die lig deur digte stofwolke geblokkeer word. Die sentrale streek openbaar egter die ster en die straal materiaal wat dit uitstraal. Die helder oranje streep verteenwoordig 'n holte in die stof wat deur die sterkte van die straal uitgekerf is.

Hierdie asemrowende beeld vertoon die verstommende skoonheid en kompleksiteit van hoëmassa-stervorming. Dit verskaf waardevolle insigte in die prosesse en meganismes betrokke by die vorming van hierdie massiewe sterre. Die Hubble-ruimteteleskoop dra steeds by tot ons begrip van die heelal en die ongelooflike verskynsels wat daarin voorkom.

Definisies:

– Hubble-ruimteteleskoop: ’n Ruimteteleskoop wat in 1990 deur NASA gelanseer is, vernoem na die sterrekundige Edwin Hubble. Dit is een van die grootste en veelsydigste teleskope wat gebruik word om die heelal waar te neem.

– B-tipe ster: Die tweede massiefste tipe ster, wat uiteindelik sy lewe in 'n supernova-ontploffing sal beëindig.

– Protostellêre straal: ’n Enorme gekollimeerde straal materie wat tydens die vorming van ’n protoster uitgegooi word.

