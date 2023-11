Videokonferensie-moegheid: Ontdek die werklike impak

Daar word lankal vermoed dat videokonferensies 'n groter tol eis op ons energievlakke in vergelyking met van aangesig tot aangesig interaksies. Laastens het 'n interdissiplinêre navorsingspan van die Universiteit van Toegepaste Wetenskappe Bo-Oostenryk/Kampus Steyr en Gernot Müller-Putz van Graz Universiteit van Tegnologie 'n neurowetenskaplike studie gedoen om goeie bewyse te verskaf.

In die Technostress in Organisasies-projek, befonds deur die Oostenrykse Wetenskapfonds FWF, het die navorsers gefokus op videokonferensie-moegheid in die konteks van aanlyn universiteitslesings. Hulle het 35 vrywillige studente genooi om 'n lesing van 50 minute persoonlik en via videokonferensies by te woon. Om moegheidsvlakke te meet, is neurofisiologiese tegnieke soos elektroenkefalografie (EEG) en elektrokardiografie (EKG) gebruik, tesame met vraelyste om waargenome moegheid te evalueer.

Uiteindelik het die objektiewe maatreëls in lyn gebring met die subjektiewe ervarings: die studente het aansienlik hoër vlakke van moegheid in die virtuele scenario's getoon. Hierdie bevinding is van kardinale belang om die impak van videokonferensie-moegheid op individue se welstand, interpersoonlike verhoudings en organisatoriese kommunikasie te verstaan.

Die navorsingspan het die behoefte aan 'n holistiese benadering beklemtoon om die sielkundige en fisiologiese meganismes onderliggend aan videokonferensie-moegheid te begryp. Met hierdie begrip kan effektiewe strategieë ontwikkel word om die nadelige uitwerking daarvan te hanteer. Deur videokonferensie-moegheid te erken en aktief aan te spreek, kan organisasies streef na verbeterde algehele welstand en kommunikasie.

Vrae:

V: Waarom veroorsaak videokonferensies meer moegheid as vergaderings van aangesig tot aangesig?

A: Videokonferensies vereis groter kognitiewe inspanning as gevolg van die gebrek aan nie-verbale leidrade en verhoogde skermtyd, wat lei tot verhoogde geestelike uitputting.

V: Hoe kan organisasies videokonferensie-moegheid versag?

A: Organisasies kan gereelde pouses tydens vergaderings aanmoedig, die aantal videovergaderings beperk, vanlyn samewerking bevorder waar moontlik, en strategieë implementeer om werknemers se welstand te ondersteun.

V: Is daar enige spesifieke hanteringstrategieë wat in die navorsing genoem word?

A: Die studie het nie op hanteringstrategieë gefokus nie, maar die navorsers het die behoefte beklemtoon vir die ontwikkeling van effektiewe strategieë om videokonferensie-moegheid in toekomstige studies aan te spreek.

