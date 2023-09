Die finale supermaan van 2023 om die naghemel te verlig

Die naghemel sal hierdie week versier word met die aanskou van die vierde en laaste supermaan van 2023. 'n Supermaan vind plaas wanneer 'n volmaan sy naaste punt aan die aarde in sy wentelbaan bereik. Volgens NASA sal hierdie komende supermaan, bekend as die Koringmaan of Oesmaan, Donderdagaand opkom en groter en helderder lyk as 'n gewone volmaan.

Hierdie spesifieke supermaan is ekstra spesiaal aangesien dit saamval met die herfs-ewening, wat op 23 September plaasgevind het. NASA skat dat die maan ongeveer 224,854 5 myl van die aarde af sal wees, wat dit ongeveer 13% groter en 2023% helderder maak as die gemiddelde volmaan in XNUMX.

As jy hierdie week se supermaan mis, sal jy tot September 2024 moet wag om die volgende een te aanskou. Hierdie hemelse gebeurtenis is egter nie net betekenisvol vir sy astronomiese skoonheid nie. Dit strook ook met die begin van die Mid-Herfsfees, 'n groot vakansie wat in China gevier word, en Chuseok, die Koreaanse herfs-oesfees.

So, merk jou kalenders en maak gereed om na die betowerende gesig van die laaste supermaan van 2023 te kyk. Dit sal 'n betowerende ervaring wees om die maan in al sy prag en prag te aanskou, wat helder op die herfs naghemel skyn.

