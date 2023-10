NASA se Psyche-missie om 'n metaal-asteroïde te verken en die geheime van planeetvorming te ontsluit

NASA gaan vandeesweek die Psyche-sending van stapel stuur, met 'n reis om 'n unieke asteroïde te bestudeer wat vermoedelik hoofsaaklik uit metaal bestaan. Die ruimtetuig sal die asteroïde, genaamd Psyche, ondersoek om insig te kry in die vorming van planete binne ons sonnestelsel.

Die lansering sal plaasvind met behulp van 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl vanaf Launch Complex 39A by NASA se Kennedy Space Centre in Florida. Sodra die ruimtetuig die Aarde se atmosfeer oortref, sal dit ongeveer 2.2 miljard myl reis om die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter te bereik. Die verwagte aankoms by Psyche is geskeduleer vir 2029, na 'n reis van byna ses jaar.

By die bereiking van sy bestemming sal die ruimtetuig sy primêre missie in Augustus 2029 begin. Toegerus met gevorderde instrumente, insluitend 'n kamera, spektrometer en magnetometer, sal Psyche die metaal-asteroïde, wat sowat 170 myl in deursnee strek, noukeurig ondersoek. Psige is van besondere belang vir wetenskaplikes aangesien dit glo die kern van 'n planetesimale is, 'n vroeë stadium in die vorming van 'n planeet. Die bevindinge van hierdie sending kan waardevolle insigte verskaf oor die vroeë stadiums van ons sonnestelsel se ontwikkeling en die prosesse betrokke by die skepping van rotsagtige planete soos Aarde en Mars.

Die Psyche-ruimtetuig op sy reis vergesel ’n sekondêre loonvrag genaamd Deep Space Optical Communications (DSOC). Hierdie tegnologiedemonstrasie het ten doel om die gebruik van lasers te toets vir die oordrag van data van anderkant die Maan, wat kommunikasiebandwydte vir toekomstige NASA-sendings verbeter. DSOC sal saam met Psyche reis en vir die eerste twee jaar van die sending werk, en die doeltreffendheid van hierdie nuwe kommunikasiestelsel evalueer.

Om hierdie opwindende bekendstellingsgeleentheid te aanskou, sal NASA die geleentheid regstreeks op sy televisiekanale stroom. Die dekking sal om 9:15 vm ET (6:15 vm PT) op Donderdag, 12 Oktober begin, met opstyg geskeduleer vir 10:16 vm ET (7:16 vm PT). Aangesien daar 'n ruimtewandeling op dieselfde dag sal plaasvind, sal die ruimtewandelingdekking op die NASA TV openbare kanaal uitgesaai word, terwyl die Psyche-bekendstelling op die NASA Television-mediakanaal gewys sal word. Alternatiewelik kan kykers na NASA se YouTube-bladsy inskakel of die ingebedde video op hul webwerf kyk.

Hierdie baanbrekende missie beloof om die raaisels van planeetvorming te ontsluit en waardevolle insigte te verskaf oor die oorsprong van ons sonnestelsel. Opwinding neem toe terwyl NASA voorberei om die Psyche-ruimtetuig te lanseer op sy ambisieuse reis om die enigmatiese metaal-asteroïde, Psyche, te verken.

– NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter Rubin