NASA onthul monster van Bennu-asteroïde tydens OSIRIS-REx-sending

NASA gaan die monster onthul wat van die Bennu-asteroïde tydens die OSIRIS-REx-sending versamel is. Die ruimte-agentskap sal die geleentheid Woensdag regstreeks uitsaai. Die OSIRIS-REx-sending was NASA se eerste monsterherwinning ooit vanaf 'n verre asteroïde. Die komplekse operasie het behels dat 'n ruimtetuig op die rots geland is, materiaal daaruit gegryp en gestoor is en dit na die aarde teruggebring is.

Die sending, wat in September 2016 van stapel gestuur is, het die monster vier jaar later suksesvol ingesamel. Die ruimtetuig het die monster in 'n kapsule afgelaai wat soos beplan in die Utah-woestyn geland het. Nadat dit in 'n skoon kamer naby die landingsplek aangehou is, is die kapsule na die Johnson Space Centre in Houston vervoer waar dit oopgemaak sal word. Dit sal toelaat dat jare se wetenskaplike studie begin, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde.

Bill Nelson, die NASA-hoof, het die sending beskryf as "wat iets buitengewoons bring: die grootste asteroïdemonster wat nog ooit op aarde ontvang is." Hy het verder verduidelik dat die monster wetenskaplikes sal help om planeetvorming te ondersoek, ons begrip van asteroïdes wat moontlik die Aarde kan beïnvloed, sal verdiep en insigte sal verskaf oor die oorsprong en vorming van ons sonnestelsel.

Wetenskaplikes doen tans 'n aanvanklike ontleding van die Bennu-materiaal. Analitiese instrumente soos 'n skandeerelektronmikroskoop (SEM), infrarooi metings en x-straaldiffraksie (XRD) sal gebruik word om 'n beter begrip van die monster te kry. Hierdie toetse sal 'n basiese begrip van die Bennu-materiaal verskaf en die weg baan vir verdere gedetailleerde ondersoeke.

Die monster van die Bennu-asteroïde sal onthul word tydens 'n spesiale geleentheid om 11:11 ET op Woensdag, XNUMX Oktober. Die gebeurtenis kan gekyk word via die videospeler wat bo-aan die NASA-webwerf ingebed is of deur NASA TV te besoek. Moenie hierdie opwindende mylpaal in ruimteverkenning misloop nie.

Bronne:

– NASA om monster van Bennu-asteroïde tydens die OSIRIS-REx-sending te openbaar

– Beeld: NASA